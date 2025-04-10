ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس بختام التعاملات المسائية

أسعار الذهب اليوم.. شهدت ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الخميس الموافق 10 إبريل 2025، في أسواق البيع والشراء، متأثرة بصعود الأسعار العالمية وحركة الطلب المتزايدة.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب اليوم مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها تقلبات الأسواق المالية، وتغيرات سعر الدولار، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تدفع المستثمرين إلى اللجوء للمعدن النفيس كملاذ آمن.

أسعار الذهب اليوم

وفي السوق المحلية، سجلت أسعار الذهب اليوم من مختلف العيارات زيادة جديدة، وسط ترقب من التجار والمستهلكين لاتجاهات الأسعار خلال الساعات المقبلة.

كما تأثرت أسعار المصنعية في محلات الصاغة تبعًا لمستوى الطلب والعرض، مما انعكس على التكلفة الإجمالية لشراء المشغولات الذهبية.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب اليوم في التعاملات الفورية والعقود الآجلة، مدفوعة بتراجع عوائد السندات الأمريكية وضعف أداء الدولار، مما عزز جاذبية الذهب كأحد الأصول الاستثمارية الرئيسية.

ويتوقع المحللون استمرار التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، وفقًا لمستجدات السياسة النقدية العالمية وحركة الأسواق المالية.

الموجز يتناول عبر التقرير التالي آخر مستجدات طرأت على سعر الذهب اليوم مع بداية تعاملات الخميس الموافق 10-4-2025، حيث سجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن، نحو 4787.5 جنيه للبيع ونحو 4766.75 جنيهًا للشراء بحسب منصة «اي صاغة».

أسعار الذهب اليوم بختام التعاملات

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل ​​سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5222.75 جنيه للبيع ونحو 5200 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 محليًّا نحو 4787.5 جنيه للبيع ونحو 4766.75 جنيهًا للشراء .

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 محليًّا نحو 4570 جنيهًا للبيع ونحو 4550 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 في الأسواق نحو 3917.25 جنيه للبيع ونحو 3900 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3046.75 جنيه للبيع ونحو 3033.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36560 جنيهًا للبيع ونحو 36400 جنيهًا للشراء.

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