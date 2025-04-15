أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام السبيكة في ختام الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم.. شهدت المعدن الأصفر تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 15-4-2025، متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية وتراجع الطلب المحلي.

ويأتي هبوط أسعار الذهب اليوم بعد موجة من التقلبات التي شهدها السوق في الأيام الماضية، مدفوعة بتغيرات في سعر الدولار وحركة العرض والطلب.

أسعار الذهب اليوم

ويترقب المستثمرون والمتعاملون في سوق الذهب تطورات الأسعار خلال الساعات القادمة، خاصة مع استمرار التأثيرات العالمية، مثل تحركات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة والتغيرات في أسواق السلع العالمية.

كما يلعب استقرار الجنيه المصري دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات الذهب محليًا، مما يجعل السوق وأسعار الذهب اليوم في حالة ترقب وحذر من أي تحركات جديدة.

ويأتي تراجع أسعار الذهب اليوم وسط توقعات بمزيد من التقلبات في الأسعار خلال الفترة المقبلة، حيث يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين رغم التغيرات الاقتصادية، مما يجعله من أكثر الأصول جذبًا للادخار والاستثمار في السوق المصري.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات التي وصلت لها أسعار الذهب اليوم في مصر بعد تراجعها بختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 15 إبريل 2025 والتي جاء على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 شراء 5280 جنيهًا وبيع 5302.75 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22

أما سعر جرام الذهب عيار 22 فقد سجل 4840 جنيهًا للشراء و4861 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4620 جنيهًا للشراء و4640 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 للشراء 3960 جنيهًا وللبيع 3977.25 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر شراء وبيع عيار 14 اليوم 3080 جنيها و3093.25 جنيه على التوالي.

سعر الجنيه الذهب

بالنسبة لسعر الجنيه الذهب، سجل اليوم 36960 جنيهًا للشراء و37120 جنيهًا للبيع.

وتأتي أسعار سبائك الذهب كالتالي:

أسعار سبائك الذهب

سعر سبيكة الذهب btc وزن 1 جرام 5341 جنيهًا (104.75 دولار).

بينما كان وزن 2.5 جرام يعادل 13352 جنيهًا تقريبًا (2618.74 دولار).

وسجل وزن 5 جرامات سعرًا مقدرًا بـ26705 جنيهات (523.75 دولار).

في حين ارتفع سعر السبيكة ذات وزن 10 جرامات ليصل إلى 53410 جنيهات (1047.50 دولار).

أما سبيكة الذهب بوزن 20 جرامًا، فقد بلغت قيمتها حوالي 106820 جنيهًا (2094.99 دولار).

وسجلت السبيكة بوزن 31.1 جرام (الأوقية الذهبية) ما بين 166105.1 جنيهًا (32577.10 دولار).

مصنعية ودمغة السبيكة

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام، من 75 إلى 85 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة الذهب ذات وزن 2.5 جرام، بلغت 66 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة الذهب ذات وزن 5 جرامات، بلغت 60 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة الذهب ذات وزن 10 جرامات، بلغت 60 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة الذهب ذات وزن 20 جرامًا، بلغت 56 جنيهًا.

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