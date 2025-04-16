عاجل.. أسعار الذهب اليوم تسجل مستويات قياسية وقفزة في عيار 21

أسعار الذهب والسبائك اليوم.. واصلت أسعار الذهب في مصر صعودها خلال تعاملات اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، لتسجل مستويات تاريخية جديدة بالتزامن مع ارتفاع الأسعار العالمية للمعدن النفيس، وهو ما انعكس مباشرة على السوق المحلي.

ويرصد الموجز في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم بحسب آخر تحديث لمنصة "آي صاغة".

أسعار الذهب

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفاعًا ملحوظًا، ليصل إلى 5280 جنيهًا للشراء، و5302 جنيهًا للبيع، وفقًا للتحديثات الأخيرة من سوق الصاغة.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 4840 جنيهًا للشراء، و4861 جنيهًا للبيع، ويُعد من الأعيرة ذات النقاء العالي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء

شهد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في مصر، ارتفاعًا ليصل إلى 4620 جنيهًا للشراء، و4640 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18 في الصاغة

جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 3960 جنيهًا للشراء، و3977 جنيهًا للبيع، ويعتبر من الأعيرة المناسبة للهدايا والمصوغات خفيفة الوزن.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 2640 جنيهًا للشراء، و2651 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

سجل جرام الذهب عيار 9 نحو 1980 جنيهًا للشراء، و1988.5 جنيهًا للبيع، وهو الأقل سعرًا بين الأعيرة.

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

ارتفع سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم إلى 37120 جنيهًا، ويزن 8 جرامات من الذهب عيار 21.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سبيكة 1 جرام: 5474.29 جنيه

سبيكة 2.5 جرام: 13523.21 جنيه

سبيكة 5 جرام: 26896.43 جنيه

سبيكة 10 جرام: 53782.86 جنيه

سبيكة 20 جرام: 107545.71 جنيه

سبيكة 31.1 جرام (أونصة): 167202.49 جنيه

سبيكة 50 جرام: 268714.29 جنيه

سبيكة 100 جرام: 537228.57 جنيه

سبيكة 250 جرام: 1335571.43 جنيه

سبيكة 1000 جرام (كيلو): 5340285.71 جنيه

أسعار السبائك

أسعار الذهب عالميًا اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025

واصلت أسعار الذهب عالميًا ارتفاعها القوي خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع سعر الأوقية بنحو 72 دولارًا، ليكسر حاجز 3300 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه، مع تزايد التوترات التجارية ومخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ما عزز الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي.

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