سعر الدولار اليوم السبت 19 إبريل في البنوك.. ثبات تام

سعر الدولار اليوم.. شهدت العملة الأمريكية في مصر السبت الموافق 16 إبريل 2025 استقرارًا نسبيًا بعد تقلبات في الأيام القليلة الماضية.

ويُعزى ثبات سعر الدولار اليوم إلى عوامل اقتصادية محلية وعالمية، بما في ذلك التحركات في الأسواق العالمية والتغيرات في السياسات النقدية للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

بينما يشهد السوق السوداء تباينات في سعر الدولار اليوم، حيث قد يتراوح سعره بين 51.70 و51.90 جنيه، بناءً على العرض والطلب، ويعتبر السوق السوداء مرآة للمشكلات الاقتصادية، حيث يعكس هذا التباين في الأسعار حالة من عدم اليقين الاقتصادي.

ويرجع تغير سعر الدولار اليوم في مصر إلى عدة عوامل، من أبرزها؛ ارتفاع معدلات التضخم يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وقرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة والسيولة النقدية تؤثر بشكل مباشر على سعر الدولار، إلى جانب تأثير الأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية، مثل التغيرات في أسعار النفط والتحركات في الأسواق المالية العالمية، يؤثر بشكل كبير على سعر الدولار في مصر.

وينصح الخبراء الماليون المواطنين بمتابعة أخبار السوق المالية والبقاء على اطلاع بالتغيرات في أسعار الدولار. كما يفضل التعامل مع البنوك الرسمية لتجنب الفروقات الكبيرة في الأسعار التي تشهدها السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم

يبقى سعر الدولار اليوم في مصر محور اهتمام كبير للجميع، حيث يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني ككل، ومع استمرار التقلبات الاقتصادية، يبقى التحديث الدوري لأسعار الدولار أمراً ضرورياً لفهم التحركات الاقتصادية والتخطيط المالي السليم.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات الذي وصل له سعر الدولار اليوم بعد ارتفاعه بختام تعاملات اليوم السبت الموافق 19 إبريل 2025 والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 51.06 جنيه للشراء، ونحو 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 51.06 جنيه للشراء، ونحو 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 51.06 جنيه للشراء، ونحو 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 51.06 جنيه للشراء، ونحو 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 51.08 جنيه للشراء، ونحو 51.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 51.06 جنيه للشراء، ونحو 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

وسجل سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 51.06 جنيه للشراء، ونحو 51.16 جنيه للبيع.

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