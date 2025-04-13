تراجع سعر الدولار الآن بمنتصف تعاملات اليوم الأحد في البنوك

سعر الدولار الآن.. شهد العملة الأمريكية تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد الموافق 13-4-2025، في تحرك يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف بعد فترة من التقلبات الحادة.

ويأتي هبوط سعر الدولار الآن في ظل تحسن نسبي في مؤشرات تدفقات النقد الأجنبي وعودة الثقة تدريجيًا إلى الأسواق المالية، وسط توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الاستقرار النسبي في أسعار العملات.

سعر الدولار الآن

وسجل سعر الدولار الآن انخفاضًا بعد أن كان قد حافظ على مستويات مرتفعة خلال الأيام الماضية، مدعومًا بزيادة الطلب في السوق المحلي.

ومع بداية تعاملات اليوم، بدأت بعض البنوك في تعديل أسعار الشراء والبيع للدولار، استجابة لحركة العرض والطلب، ما ساهم في تراجع السعر خلال منتصف اليوم.

ويرى خبراء اقتصاديون أن انخفاض سعر الدولار الآن قد يكون مؤقتًا، ويتوقف استمراره على عدة عوامل، من أبرزها حجم التدفقات الدولارية من السياحة والاستثمار، والسياسات النقدية التي تتبعها الجهات المسؤولة.

وفي ظل هذه التحركات، يواصل المواطنون والمستثمرون متابعة تغيرات سعر الدولار بشكل دقيق، لما لها من تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المستوردة، إلى جانب تأثيرها على السوق المالية وأسعار الذهب والعملات الأخرى.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات الذي وصل لها سعر الدولار الآن بعد تراجعه بمنتصف تعاملات اليوم الأحد الموافق 13 إبريل 2025 والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

انخفض سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 51.19 جنيه للشراء، ونحو 51.29 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 51.20 جنيه للشراء، ونحو 51.30 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وهبط سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 51.20 جنيه للشراء، ونحو 51.30 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

وتراجع سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 51.19 جنيه للشراء، ونحو 51.29 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

ونزل سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 51.16 جنيه للشراء، ونحو 51.28 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

ونزل سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 51.20 جنيه للشراء، ونحو 51.30 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وانخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 51.23 جنيه للشراء، ونحو 51.33 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وهبط سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 51.18 جنيه للشراء، ونحو 51.28 جنيه للبيع

اقرأ أيضًا:

سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري اليوم: التغيرات والعوامل المؤثرة

المعدن الاصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 13-4-2025 في مصر