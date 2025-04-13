سعر الدولار اليوم الأحد 13-4-2025 مقابل الجنيه المصري داخل البنوك

خيم الاستقرار على سعر الدولار اليوم الأحد 13-4-2025، مقابل الجنيه المصري، تزامنا مع عودة البنوك للعمل بعد انتهاء إجازتها الاسبوعية، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 51.28 جنيه للشراء و51.39 جنيها للبيع.

ويأتي الدولار في مقدمة العملات الأجنبية التي يحرص الموجز على متابعة حركة صرفها داخل الأسواق المصرفية سواء الرسمية أو غير الرسمية، وفقا لآخر تحديث أعلنه البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم 51.27 جنيه للشراء ونحو 51.41 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 51.30 جنيها للشراء ونحو 51.40 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي عند 51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

كما سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 51.28 جنيها للشراء و51.38 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 51.28 جنيه للشراء و51.39 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 51.29 جنيه للشراء 51.39 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند 51.28 جنيه للشراء ونحو 51.38 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 51.66 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 56.74 جنيها للشراء و 56.90 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

كما سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى البنك المركزي 66.29 جنيها للشراء و66.49 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وبلغ سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي 61 جنيها للشراء و61.24 جنيها للبيع.

سعر 100 ين ياباني

واستقر سعر 100 ين ياباني في المركزي المصري عند 35.22 جنيه للشراء 35.32 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي 13.65 جنيها للشراء ونحو 13.69 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم عند 166.79 جنيها للشراء ونحو 167.29 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 13.95 جنيها للشراء ونحو 13.99 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

وسجل سعر اليوان الصيني اليوم نحو 6.99 جنيهات للشراء ونحو 7 جنيهات للبيع.

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