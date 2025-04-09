عاجل| ارتفاع سعر الدولار الآن بمنتصف تعاملات البنوك

سعر الدولار الآن.. سيطر الارتفاع عليه خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 9-4-2025 ارتفاعًا مقابل الجنيه، وذلك بحسب شاشات التداول المعلنة بالبنوك الحكومية والخاصة العاملة داخل السوق المصرفية.

وارتفع سعر الدولار الآن ليواصل مساره التصاعدي، ما أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب الكامنة وراء هذا التحرك المفاجئ، وتداعياته المحتملة على الوضع الاقتصادي العام في البلاد.

سعر الدولار الآن

وتأتي هذه القفزة في ظل ظروف محلية وعالمية معقدة، أبرزها استمرار الضغوط التضخمية، وتراجع الموارد الدولارية نتيجة تباطؤ بعض مصادر العملة الأجنبية مثل السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

ويُعد ارتفاع سعر الدولار الآن عاملًا مباشرًا في زيادة تكاليف الاستيراد، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار السلع الأساسية والخدمات، الأمر الذي يحمّل المواطن عبئًا إضافيًا في ظل أوضاع معيشية ليست بالسهلة.

ومن جهة أخرى، ترتبط تحركات سعر الدولار الآن أحيانًا بتوقعات السوق بشأن قرارات نقدية مرتقبة من البنك المركزي أو تقلبات على الساحة العالمية.

سعر الدولار الآن

وفي هذا السياق، يظل المواطن المصري في حالة انتظار لأي مؤشرات لسعر الدولار الآن قد توحي بتحسّن قريب أو على الأقل استقرار نسبي في سوق الصرف.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات الذي وصل له سعر الدولار الآن بعد ارتفاعه بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 9 إبريل 2025 والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

ارتفع سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 51.60 جنيه للشراء، ونحو 51.70 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصعد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 51.60 جنيه للشراء، ونحو 51.70 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وقفز سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 51.60 جنيه للشراء، ونحو 51.70 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

وزاد سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 51.60 جنيه للشراء، ونحو 51.70 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

وصعد سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 51.60 جنيه للشراء، ونحو 51.70 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

وارتفع سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 51.58 جنيه للشراء، ونحو 51.68 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 51.66 جنيه للشراء، ونحو 51.76 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وقفز سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 51.60 جنيه للشراء، ونحو 51.70 جنيه للبيع

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