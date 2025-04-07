سعر الدولار اليوم الإثنين 7 إبريل 2025 في مختلف البنوك

سعر الدولار اليوم.. يشهد سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 7 إبريل 2025 حالة من التباين الطفيف بين البنوك، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لحركة سوق الصرف.

يرصد موقع الموجز سعر الدولار اليوم الإثنين 7 إبريل 2025، وفقًا لآخر تحديث وارد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) 51.08 جنيهًا للشراء و51.18 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.71 جنيهًا للشراء و 50.61 جنيهًا للبيع.



سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 50.71 جنيهًا للشراء و50.61 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي 50.71 جنيهًا للشراء و50.61 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) 50.17 جنيهًا للشراء و50.07 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك SAIB 51.18 جنيهًا للشراء و51.08 جنيهًا للبيع.



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 50.69 جنيهًا للشراء و50.59جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول 50.71 جنيهًا للشراء و50.61 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 51.17جنيهًا للشراء و51.07 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 50.755 جنيهًا للشراء و50.655 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 51.16 جنيهًا للشراء و51.06 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 51.17 جنيهًا للشراء و51.07 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 51.17 جنيهًا للشراء و51.07جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 50.69 جنيهًا للشراء و 50.59 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 50.723 جنيهًا للشراء و50.587 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 50.17جنيهًا للشراء و51.07 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي 50.7 جنيهًا للشراء و50.6 جنيهًا للبيع.

1 دولار أمريكى 51.17 جنيه مصري

5 دولار أمريكى 255.85 جنيه مصري

10 دولار أمريكى 511.7 جنيه مصري

25 دولار أمريكى 1,279.25 جنيه مصري

50 دولار أمريكى 2,558.5 جنيه مصري

100 دولار أمريكى 5,117 جنيه مصري

150 دولار أمريكى 7,675.5 جنيه مصري

200 دولار أمريكى 10,234 جنيه مصري

250 دولار أمريكى 12,792.5 جنيه مصري

300 دولار أمريكى 15,351 جنيه مصري

500 دولار أمريكى 25,585 جنيه مصري

700 دولار أمريكى 35,819 جنيه مصري

1000 دولار أمريكى 51,170 جنيه مصري

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