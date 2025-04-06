العملات الأجنبية .. سعر الدولار اليوم الأحد 6-4-2025 داخل البنوك

حالة من الهدوء سيطرت على سعر الدولار اليوم الأحد 6-4-2025، مقابل الجنيه المصري داخل البنوك، حيث سجل في البنك الأهلي المصري، نحو 50.54 جنيه للشراء مقابل 50.64 جنيه للبيع.

ويحظى الدولار باهتمام بالغ من قبل المتعاقدين داخل سوق الصرافة، حيث تعتمد مصر على العملة الدولارية في استيراد العديد من السلع الاساسية، ولذا يحرص الموجز على متابعة حركة سعر الدولار اليوم على مدار اليوم.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

ونستعرض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وفقا لما نشر عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية اليوم الأحد الموافق 6 ابريل 2025.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

تحدد سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى 50.52 جنيه للشراء مقابل 50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 50.54 جنيه للشراء مقابل 50.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم عند مستوى 50.54 جنيه للشراء مقابل 50.64 جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار في بنك مصر مستوى 50.54 جنيه للشراء مقابل 50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

‏‎وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولاربقيمة 50.54 جنيه للشراء، 50.64 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي

وسجل سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي 50.56 جنيه للشراء، 50.60 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

‏‎وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 50.54 جنيه للشراء، 50.64 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

‏‎سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 50.54 جنيه للشراء، 50.64 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم :

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.64 جنيه للبيع و50.54 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو 56.17 جنيه للبيع، 56.05 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 66.67 جنيه للبيع، و66.67 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي 13.50 جنيه للبيع، و13.47 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي 164.73 جنيه للبيع، 164.36 جنيه للشراء.

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