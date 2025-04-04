العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الجمعة 4 إبريل 2025

سعر الدولار اليوم.. حالة من الهدوء النسبي تجتاح العملة الخضراء اليوم الجمعة الموافق 4-4-2025 خلال عطلة البنوك، حيث لم تشهد الأسواق المصرفية أي تغيرات كبيرة في أسعار الصرف، نظرًا لتوقف التداول الرسمي.

ويأتي ثبات سعر الدولار اليوم وسط حالة من الترقب بين المستثمرين والمتعاملين في سوق العملات، انتظارًا لاستئناف العمل بالبنوك وتأثير العوامل الاقتصادية على حركة الدولار أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم

ولم يسجل سعر الدولار اليوم الأسواق المصرفية أي تغيرات في أسعار الصرف مقارنة بالإغلاق السابق، إذ يرتبط استقرار سعر الدولار خلال العطلات الرسمية والثانوية بتوقف عمليات البيع والشراء داخل البنوك، مع استمرار تداول الأسعار في السوق السوداء وشركات الصرافة وفقًا لحركة العرض والطلب.

ويهتم المستوردون والمستثمرون بمتابعة سعر الصرف بشكل دوري، خاصة مع توقعات بحدوث تغيرات في الفترة المقبلة بناءً على المستجدات الاقتصادية وقرارات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.

وإليكم آخر تحديثات سعر الدولار اليوم، والتوقعات المستقبلية لحركة العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري مع عودة التداولات الرسمية في البنوك.

سعر الدولار اليوم

الموجز ينقل آخر تطورات وصل لها سعر الدولار اليوم الجمعة الموافق 4-4-2025 في البنوك المختلفة، لتزويدكم بمعلومات دقيقة تساعدكم على اتخاذ قراراتكم المالية بثقة والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 50.52 جنيه للشراء ونحو 50.66 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 50.54 جنيه للشراء 50.64 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 50.54 جنيه للشراء ونحو 50.64 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 50.55 جنيها للشراء ونحو 50.65 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

واستقر سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي عند 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 50.54 جنيها للشراء و50.64 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 50.56 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

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