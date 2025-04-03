عاجل| ارتفاع أسعار العملات اليوم بختام تعاملات البنوك

أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار العملات الأجنبية ، وعلى رأسها الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني، ارتفاعًا ملحوظًا مع ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 3 إبريل 2025 داخل البنوك المصرية، وسط حالة من الترقب في سوق الصرف.

وجاء هذا الصعود نتيجة تزايد الطلب على أسعار العملات اليوم الأجنبية، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تؤثر على سوق النقد.

أسعار العملات اليوم

ووفقًا لآخر تحديثات البنوك، فقد سجلت أسعار العملات اليوم ومنها الدولار الأمريكي واليورو مكاسب جديدة مقابل الجنيه المصري، مما يعكس التغيرات في آليات العرض والطلب. كما شهدت بعض العملات العربية، مثل الريال السعودي والدينار الكويتي، تحركات طفيفة في الأسعار.

ويأتي ارتفاع أسعار العملات اليوم في وقت يترقب فيه المستثمرون والمتعاملون في السوق قرارات البنك المركزي المصري المقبلة بشأن السياسة النقدية وسعر الفائدة، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات أسعار الصرف.

ويُذكر أن أسعار العملات اليوم تخضع لعوامل متعددة، منها أداء الاقتصاد العالمي، وتحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى العوامل المحلية مثل حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي والتدفقات الدولارية، ومع استمرار التقلبات في الأسواق، يظل سوق الصرف تحت متابعة دقيقة من قبل البنوك والمحللين الاقتصاديين.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات التي وصلت لها أسعار العملات اليوم بعد ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 3 إبريل 2025 والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم

سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار الأمريكي، شراءً وبيعًا أمام الجنيه، حيث وصل سعر الشراء إلى 50.53 جنيه، وسعر البيع 50.67 جنيه.

سعر اليورو اليوم

وزاد سعر صرف اليورو، إذ سجل الشراء 56.04 جنيه، والبيع عند 55.20 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

وقفز مستوى صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه، إذ بلغ الشراء 13.47 جنيه، والبيع عند 13.51 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وصعد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، اليوم، إذ سجل الشراء 13.76 جنيه، والبيع عند 13.80 جنيه، وفقًا للبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وزاد سعر الدينار الكويتي، اليوم، إذ سجل الشراء عند 164.31 جنيه، فيما جاء البيع 164.81 جنيه.

اقرأ أيضًا:

عاجل| ارتفاع سعر الدولار الآن بمنتصف تعاملات البنوك اليوم

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 3-4-2025 داخل محلات الصاغه