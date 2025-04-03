عاجل| ارتفاع سعر الدولار الآن بمنتصف تعاملات البنوك اليوم

سعر الدولار الآن.. سيطر الارتفاع الملحوظ على العملة الخضراء خلال منتصف تعاملات اليوم الموافق 3-4-2025، داخل البنوك المصرية، حيث سجلت العملة الخضراء زيادة جديدة مقابل الجنيه المصري، وسط متابعة دقيقة من قبل المستثمرين والمواطنين المهتمين بسوق الصرف.

وجاء ارتفاع سعر الدولار الآن في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتغيرات العرض والطلب على الدولار داخل السوق المحلي، مما أدى إلى تحركات سعرية داخل البنوك المختلفة، سواء الحكومية أو الخاصة.

سعر الدولار الآن

وتشير التوقعات إلى استمرار التذبذب في سعر الدولار الآن، خاصة مع ترقب قرارات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية وسعر الفائدة.

ويأتي ارتفاع سعر الدولار الآن في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من عدم الاستقرار، مع استمرار التأثيرات الاقتصادية العالمية على السوق المصري.

ويسعى البنك المركزي المصري إلى مراقبة تطورات السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار العملة المحلية، ويُذكر أن أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار، تُحدد وفقًا لآليات العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، مما يجعلها عرضة للتغير على مدار اليوم.

ويظل سعر الدولار الآن من أكثر العملات تأثيرًا على الاقتصاد المصري نظرًا لاعتماد العديد من القطاعات على الاستيراد والتعاملات الدولية.

سعر الدولار الآن

الموجز ينقل لكم آخر التطورات التي وصل لها سعر الدولار الآن بعد ارتفاعه بمنتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 3 إبريل 2025 والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

صعد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 50.54 جنيه للشراء، ونحو 50.64 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

ارتفع سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 50.54 جنيه للشراء، ونحو 50.64 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وقفز سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 50.55 جنيه للشراء، ونحو 50.65 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

وزاد سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 50.54 جنيه للشراء، ونحو 50.64 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

وقفز سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 50.55 جنيه للشراء، ونحو 50.65 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

وزاد سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 50.53 جنيه للشراء، ونحو 50.63 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 50.55 جنيه للشراء، ونحو 50.65 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصعد سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 50.53 جنيه للشراء، ونحو 50.63 جنيه للبيع

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