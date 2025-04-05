سعر الدولار اليوم.. يبحث عدد كبير من المصريين عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت الموافق 5 أبريل 2025، وكشفت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر الدولار اليوم.

ويستعرض “الموجز” خلال التقرير التالي سعر الدولار اليوم السبت 5-4-2025، وفقًا لآخر تحديث وارد في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم السبت 5-4-2025

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 5 أبريل 2025 استقرارًا بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك، عقب آخر ارتفاع سجله بتعاملات الأسبوع الماضي.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري عند 50.51 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 50.54 جنيه للشراء، 50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 50.54 جنيه للشراء، 50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 50.54 جنيه للشراء، 50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه مستوى 50.54 جنيه للشراء، 50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.54 جنيه للشراء، 50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان عند 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

استقر سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي عند 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

سجّل سعر الدولار اليوم اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 50.55 جنيهًا للشراء و50.58 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

سجّل سعر الدولار اليوم في بنك البركة 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سجّل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 50.53 جنيهًا للشراء و50.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجّل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي عند 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

سجّل سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجّل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

اقرأ أيضًا

سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري 29 مارس 2025

أسعار العملات اليوم الجمعة 28-3-2025.. الدولار بكام؟