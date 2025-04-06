عاجل.. سعر الدولار يرتفع 70 قرشًا في هذه البنوك

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 6 أبريل 2025 ارتفاعًا ملحوظًا خلال منتصف التعاملات، حيث قفز الدولار بنحو 70 قرشًا دفعة واحدة في جميع البنوك العاملة داخل السوق المصري، وهذا يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار في أسعار الصرف.

أعلى سعر صرف للدولار في البنوك المصرية اليوم

سجل بنك قناة السويس أعلى سعر صرف للدولار اليوم، حيث بلغ 51.24 جنيهاً للشراء و 51.34 جنيهاً للبيع ليتصدر بذلك قائمة البنوك من حيث السعر الأعلى للدولار مقابل الجنيه.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

ويرصد لكم موقع الموجز قائمة تفصيلية بأسعار الدولار اليوم في مختلف البنوك.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 51.23 جنيهاً للشراء و51.33 جنيهاً للبيع

أما سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 51.23 جنيهاً للشراء و51.33 جنيهاً للبيع

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

فيما سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 51.23 جنيهاً للشراء و51.33 جنيهاً للبيع

وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 51.22 جنيهاً للشراء و51.32 جنيهاً للبيع

أما بنك HSBC 51.22 جنيهاً

للشراء و51.32 جنيهاً للبيع

وفي بنك فيصل الإسلامي جاء سعر الدولار 51.22 جنيهاً للشراء و51.32 جنيهاً للبيع

بنك الشركة المصرفية SAIB

وفي بنك الشركة المصرفية SAIB 51.22 جنيهاً للشراء و51.32 جنيهاً للبيع

أما بنك قطر الوطني QNBفبلغ سعره 51.22 جنيهاً للشراء و51.32 جنيهاً للبيع

وفي بنك نكست بلغ سعر الدولار 51.21 جنيهاً للشراء و51.31 جنيهاً للبيع

البنوك التي تقدم أقل سعر للدولار مقابل الجنيه

في المقابل، جاءت بعض البنوك بأسعار أقل نسبيًا للدولار مقابل الجنيه، وهي:

سعر الدولار في مصرف أبوظبي التجاري 51.20 جنيهاً للشراء و51.30 جنيهاً للبيع

سعر الدولار في بنك البركة 51.20 جنيهاً للشراء و51.30 جنيهاً للبيع

أما سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 51.18 جنيهاً للشراء و51.28 جنيهاً للبيع

سعر الدولار في بنك مصر



وسعر الدولار في بنك مصر 51.17 جنيهاً للشراء و51.27 جنيهاً للبيع

أما في بنك الإسكندرية فسجل سعره 51.17 جنيهاً للشراء و51.27 جنيهاً للبيع

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي جاء سعره 51.15 جنيهاً للشراء و51.25 جنيهاً للبيع

وفي بنك أبو ظبي الأولFAB بلغ سعره 51.13 جنيهاً للشراء و51.23 جنيهاً للبيع .

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