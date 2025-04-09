سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 9-4-2025 داخل البنوك في مصر

خيم الاستقرار على سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 9-4-2025، داخل البنوك العاملة في مصر، وتتزايد عمليات البحث عن سعر الريال السعودي بالتزامن مع استمرار عمرة شهر شوال والاستعداد لفتح موسم الحج.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتؤثر عدة عوامل على سعر الريال السعودي، يأتي على رأسها زيادة الطلب خلال مواسم السفر، وتوجهات البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، إلى جانب التغيرات العالمية المرتبطة بأسعار النفط، ولذلك يحرص الموجز على متابعة التحديثات اليومية من المصادر الرسمية لضمان اتخاذ قرارات مالية دقيقة ومدروسة.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري سعر 13.6 جنيه للشراء، مقابل 13.67 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدوليCIB سعر 13.63 جنيه للشراء، مقابل 13.67 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

سجل الريال السعودي في المصرف المتحد سعر 13.2 جنيه للشراء، مقابل 13.68 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل الريال السعودي في بنك مصر سعر 13.6 جنيه للشراء، مقابل 13.67 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك نكست

سجل الريال السعودي في بنك نكست سعر 13.63 جنيه للشراء، مقابل 13.68 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي

سجل الريال السعودي في البنك العربي الافريقي الدولي سعر 13.52 جنيه للشراء، مقابل 13.7 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 13.63 جنيه للشراء، و13.67 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك قناة السويس

ناهز سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قناة السويس مستوى 13.58 جنيه للشراء، و13.67 جنيه للبيع

أسعار العملات

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

كما سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى البنك المركزي 65.40 جنيها للشراء و66.61 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وبلغ سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي 59.89 جنيها للشراء و60 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

وسجل سعر اليوان الصيني اليوم نحو 6.97 جنيهات للشراء ونحو 6.99 جنيه للبيع

سعر 100 ين ياباني

واستقر سعر 100 ين ياباني في المركزي المصري عند 34.85 جنيه للشراء 34.94 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم عند 166.19جنيها للشراء ونحو 166.69جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 13.93 جنيها للشراء ونحو 13.97 جنيها للبيع.

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