سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 8-4-2025 مقابل الجنيه المصري داخل البنوك

شهد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7-4-2025، استقرار داخل البنوك المصرية، حيث حافظ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري على قيمته مسجلا نحو 13.57 جنيه للشراء، 13.64 جنيه للبيع.

ويُعد الريال السعودي، من العملات الأكثر تداولًا في السوق المصرية، خاصة مع موسم عمرة شهر شوال وذي القعدة، وهو ما يزيد من الطلب على الريال بشكل تقليدي في هذه الفترات، ويؤثر على حركة سعره في البنوك وشركات الصرافة.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

كما تواصل البنوك المصرية تحديث أسعار الصرف بشكل لحظي وفقًا لحركة السوق وعرض وطلب العملة، ولذا يتابع الموجز حركتى بيع وشراء العملة السعودية يوميا عن كثب.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصرى

يبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.57 جنيه للشراء، 13.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.57 جنيه للشراء، 13.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 13.60 جنيه للشراء، 13.64 البيع

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 13.48 جنيه للشراء، 13.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 13.57 جنيه للشراء، 13.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

تحدد سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند مستوى 13.66 جنيه للشراء و13.70 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي مستوى 13.67 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 13.66 جنيه للشراء و13.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

ناهز سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 13.66 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

قُدر سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 13.64 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

تحدد سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول عند مستوى 13.60 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع.

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