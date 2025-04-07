سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 7-4-2025 داخل الأسواق المصرفية

استقر سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 7-4-2024، مقابل الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة، حيث سجل متوسط سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري نحو 12.56 جنيه للشراء، 12.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتصدر سعر الريال السعودي التريند خلال الساعات الماضية تزامنا مع انتهاء عمرة شهر رمضان واستعداد الكثير من المواطنين لأداء فريضة الحج، ولذا يحرص الموجز على متابعة حركة أسعار الريال السعودي داخل الأسواق المصرفية لحظة بلحظة، ووفقا لما عرضته شاشات البنوك المختلفة سجل سعر الريال السعودي الأرقام التالية:

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 8-4-2024 حيث سجل متوسط سعره بالبنك المركزي المصري نحو 12.56 جنيه للشراء، 12.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.56 جنيه للشراء 12.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 12.56 جنيه للشراء 12.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

بلغ سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 12.56 جنيه للشراء 12.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 12.50 جنيه للشراء 12.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 12.25 جنيه للشراء 12.62 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 12.44 جنيه للشراء 12.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 12.55 جنيه للشراء 12.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 12.57 جنيه للشراء 12.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

بلغ سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 12.14 جنيه للشراء 12.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 12.53 جنيه للشراء 12.58 جنيه للبيع.

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