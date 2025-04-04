سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 4 إبريل عطلة البنوك.. ثبات مؤقت

سعر الريال السعودي اليوم.. استقرت العملة السعودية أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 4 إبريل 2025، بالتزامن مع عطلة البنوك الأسبوعية في مصر، حيث حافظت العملة السعودية على مستوياتها المسجلة خلال تعاملات أمس دون تغيير يُذكر.

ويأتي استقرار سعر الريال السعودي اليوم في ظل ثبات العرض والطلب على الريال في السوق المحلية، مع قلة التعاملات نتيجة إغلاق البنوك وشركات الصرافة.

سعر الريال السعودي اليوم

ويواصل سعر الريال السعودي اليوم حركته داخل نطاق محدود منذ عدة أيام، مدعوم بحالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، وسط ترقب من جانب المتعاملين لأي مستجدات اقتصادية قد تؤثر على حركة العملة خلال الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن تعود التداولات لسعر الريال السعودي اليوم إلى نشاطها الطبيعي بدءًا من الأحد، مع فتح البنوك أبوابها أمام العملاء.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات الذي وصل له سعر الريال السعودي اليوم بعد استقراره خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 4 إبريل 2025 والذي جاء على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، جاء سعر شراء الريال السعودي عند 13.46 جنيه، و13.50 جنيه سعر بيع الريال.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

حقق سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 13.42 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر مستوى 13.42 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

تحدد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند 13.44 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 13.44 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

ناهز سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قناة السويس مستوى 13.41 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني عند 13.37 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

قُدر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول بقيمة 13.40 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

حل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 13.43 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي إلى 13.46 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم نحو 13.22 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.

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