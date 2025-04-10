تراجع أسعار العملات اليوم بختام تعاملات البنوك.. الدولار بكام؟

أسعار العملات اليوم.. شهدت أسواق الصرف اليوم الخميس الموافق 10-4-2025، حالة من التراجع الملحوظ في أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وسط ترقب من المستثمرين والمتعاملين لتطورات المشهدين الاقتصادي المحلي والعالمي.

ويأتي هبوط أسعار العملات اليوم في إطار التحركات اليومية لسعر الصرف، والتي تتأثر بعدة عوامل، من بينها حجم المعروض من العملات، ومعدلات الطلب، إلى جانب تأثيرات الأسواق العالمية وسعر الدولار في البنوك الكبرى.

أسعار العملات اليوم

وسجلت بعض أسعار العملات اليوم الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني انخفاضًا طفيفًا مقارنة بتعاملات الأمس، بينما واصلت عملات أخرى أداءها الضعيف وسط تذبذب واضح في الأسعار.

وانعكس التراجع على عدد من العملات الرئيسية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، الذي انخفض سعره في عدد من البنوك مقارنة بتعاملات الأمس، إلى جانب تراجع أسعار كل من اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني، وكذلك بعض العملات العربية مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

ويهتم المواطنون المصريون بمتابعة أسعار العملات بشكل يومي، خاصة في ظل تأثيرها المباشر على أسعار السلع المستوردة وحركة التجارة.

من جانبهم، أرجع خبراء اقتصاديون هذا التراجع إلى تحسن التدفقات النقدية من مصادر متعددة مثل تحويلات المصريين بالخارج، وعائدات السياحة، إلى جانب بعض الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لدعم استقرار السوق النقدي.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات التي وصلت لها أسعار العملات اليوم بعد تراجعها بختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 9 إبريل 2025 والتي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

تراجع سعر الدولار الأمريكي، شراءً وبيعًا أمام الجنيه، حيث وصل سعر الشراء إلى 51.27 جنيه، وسعر البيع 51.41 جنيه.

سعر اليورو اليوم

وهبط سعر صرف اليورو، إذ سجل الشراء 56.75 جنيه، والبيع عند 56.91 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

ونزل مستوى صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه، إذ بلغ الشراء 13.66 جنيه، والبيع عند 13.70 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وانخفض سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، اليوم، إذ سجل الشراء 13.98 جنيه، والبيع عند 14.00 جنيه، وفقًا للبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وتراجع سعر الدينار الكويتي، اليوم، إذ سجل الشراء عند 166.80 جنيه، فيما جاء البيع 167.30 جنيه.

اقرأ أيضًا:

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 10-4-2025 مقابل الجنيه المصري داخل البنوك

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 10-4-2025 داخل سوق العبور للجمله