سعر الريال السعودي اليوم الخميس 10-4-2025 مقابل الجنيه المصري داخل البنوك

شهد سعر الريال السعودي اليوم الخميس 10-4-2025، داخل البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، حيث سحل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، نحو 13.74 جنيه للشراء، 13.78 للبيع.

ويقدم الموجز مجموعة من الخدمات للمتابعين ويأتي متابعة حركة صرف سعر الريال السعودي في المقدمة، ووفقا لما أعلنته شاشات البنوك المختلفة سجل سعر الريال السعودي الأرقام التالية:

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 13.71 جنيه للشراء، 13.78 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 13.71 جنيه للشراء، 13.78 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 13.74 جنيه للشراء، 13.78 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 13.74 جنيه للشراء، 13.78 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 13.40 جنيه للشراء، 13.47 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي: 13.73 جنيه للشراء، 13.77 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.76 جنيه للشراء، 13.79 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني: 13.66 جنيه للشراء، 13.80 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 13.63 جنيه للشراء، 13.65 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر: 13.57 جنيه للشراء، 13.68 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني فى مصر: 13.56 جنيه للشراء، 13.66 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 51.72 جنيه للبيع و51.62 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو 57.32 جنيه للبيع، 57.19 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 66.27 جنيه للبيع، و66.14 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي 168.33 جنيه للبيع، 167.94 جنيه للشراء.

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