أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 10-4-2025 داخل سوق العبور للجمله

شهدت أسعار الخضار والفاكهة استقرار في الأسعار، ويبحث عدد كبير من ربات المنازل والتجار بشكل يومي عن معرفة أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 10 أبريل 2025، ولذلك يعرض الموجز أسعار الخضار والفاكهة اليوم 10 ابريل بسوق العبور للجمله.

أسعار الفاكهة اليوم الخميس

سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور استقرارًا لمعظم الأصناف، مع إضافة 3 - 5 جنيهات للكيلو عند البيع بالتجزئة ، وصل اليوم سعر كيلو الجوافة يتراوح بين 10 و25 جنيهًا، فقد زاد 8 جنيهات.

وصل اليوم سعر كيلو برتقال صيفي يتراوح بين 9 و 15 جنيهًا.

وصل اليوم سعر كيلو يوسفي يتراوح بين 22 و32 جنيهًا.

أما فراولة: 13 - 25 جنيهًا للكيلو ، والكانتلوب: 15 - 25 جنيهًا للكيلو ، ووصل سعر البطيخ (3 كيلو): 36 - 54 جنيهًا للثمرة

وصل اليوم سعر كيلو الليمون البلدي يتراوح بين 75 و85 جنيهًا، فقد زاد 5 جنيهات.

أسعار الخضار اليوم الخميس 10 أبريل 2025

سجل اليوم سعر كيلو الطماطم تتراوح بين 3.5 وحتي و5.5 جنيها.

سجل اليوم سعر كيلو البطاطس تتراوح بين 3.5 وحتي 7 جنيها.

سجل اليوم سعر كيلو البصل الأحمر يتراوح بين 8 وحتي و 12 جنيهًا.

سجل اليوم سعر كيلو البصل الأبيض يتراوح بين 4.5 وحتي 10 جنيها.

سجل اليوم سعر كيلو الكوسة تتراوح بين 5 وحتي 8 جنيها.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 10 ابريل

أسعار الخضار اليوم

سجل اليوم سعر كيلو الباذنجان البلدي يتراوح بين 5 وحتي 10 جنيها.

سجل اليوم سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 وحتي 15 جنيهًا.

سجل اليوم سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 وحتي 25 جنيهًا.

سجل اليوم سعر كيلو الملوخية تتراوح بين 12 وحتي 14 جنيهًا.

أسعار الخضار اليوم

سجل اليوم سعر كيلو الخيار الصوب يتراوح بين 4 وحتي 8جنيها.

سجل اليوم سعر كيلو الخيار البلدي يتراوح بين 4 وحتي 8 جنيها.

يعود الاستقرار إلى تحسن المعروض من الخضروات والفاكهة، مدفوعًا بزيادة الإنتاج الزراعي خلال الفترة الحالية ، التغيرات الموسمية: تشهد الأسواق ارتفاعًا طفيفًا في بعض المنتجات مثل الليمون والفلفل، نتيجة زيادة الطلب.

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