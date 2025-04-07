أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاثنين 7-4-2025 داخل سوق العبور للجمله

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الخضار الفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 7 أبريل 2025، لشراء احتياجاتهم بأنسب الأسعار.

وتشهد أسعار الخضار الفاكهة اليوم الاثنين، تذبذبا في الأسواق وفقًا لآخر تحديث لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، ويعرض الموجز أسعار الخضار والفاكهة اليوم.

أسعار الخضار اليوم داخل سوق العبور

تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه للكيلو.

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الحضار اليوم

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 16 إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 16 إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 15 إلى 23 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 15 إلى 23 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 45 إلى 55 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 4 إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 6 إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 10 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الملوخية من 14 إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البسلة من 8 إلى 12 جنيها.

تراوح سعر كيلو السبانخ من 5 إلى 7 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

سجل متوسط سعر الخوخ في الأسواق نحو 36.31 جنيه كيلو.

سجل متوسط أسعار الموز البلدي في الأسواق 31.91 جنيه كيلو.

أسعار الموز المغربي

سجل متوسط أسعار الموز المغربي في الأسواق 28.43 جنيه كيلو.

أسعار الموز المستورد

بلغ متوسط أسعار الموز المستورد في الأسواق 38.37 جنيه كيلو.

أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق

أسعار البطيخ : أما متوسط أسعار البطيخ في الأسواق فبلغ، 75.36 جنيه واحدة.

بلغ متوسط أسعار التفاح المحلي في الأسواق 52.32 جنيه كيلو.

أسعار البرقوق : بالنسبة لمتوسط أسعار البرقوق في الأسواق يسجل 50.24 جنيه كيلو.

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