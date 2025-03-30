أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 30-3-2025 داخل سوق العبور للجمله

شهدت أسواق الخضار والفاكهة ، اليوم الأحد الموافق 30 رمضان، استقرارا نسبيا في الأسعار، مع وجود تباينات طفيفة في بعض الأصناف نتيجة لزيادة الطلب عليها خلال شهر رمضان المبارك ، ويعرض الموجز أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 30 مارس ، ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة مستمرة من الجهات المختصة، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال الشهر الفضيل.

حركة بيع نشطة خلال أيام شهر رمضان

واضاف أحد التجار، إن السوق يشهد حركة بيع نشطة خلال أيام شهر رمضان، مع تزايد الإقبال على بعض الأصناف الأساسية مثل الطماطم، البطاطس، والبصل، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعارها مقارنة بالأيام الماضية

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 30 مارس

أسعار الخضار اليوم

أسعار الخضار الطماطم: 4 جنيهات للكيلو ، والبطاطس: تتراوح أسعارها بين 7 و12 جنيهًا للكيلو ، أما البصل الأحمر: يباع بسعر 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو ، والبصل الأبيض: يتراوح بين 10 و15 جنيهًا للكيلو ، والكوسة: تتراوح بين 20 و25 جنيهًا للكيلو ، والباذنجان الرومي: بين 6 و9 جنيهات للكيلو ، لكن الباذنجان البلدي: من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم

الفلفل البلدي: يتراوح بين 10 و14 جنيهًا للكيلو.

الفلفل الألوان: من 40 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

الخيار البلدي: من 15 إلى 18 جنيهًا للكيلو.

خيار الصوبات: يتراوح بين 19 و24 جنيهًا للكيلو.

البسلة: تباع بسعر 18 إلى 22 جنيهًا للكيلو.

الفاصوليا: تسجل 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

الثوم: يتراوح بين 60 و80 جنيهًا للكيلو.

الجزر: من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

الليمون: يتراوح بين 40 و80 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التاجر أن الأسعار لا تزال في نطاقها الطبيعي، حيث يتم التنسيق المستمر بين المزارعين والتجار والجهات الرقابية لضمان استقرار السوق، مشيرًا إلى أن المخزون متوفر بكميات كافية لتغطية الطلب المتزايد.

البرتقال البلدي: يتراوح بين 12 و25 جنيهًا للكيلو.

اليوسفي: يُباع بأسعار بين 15 و30 جنيهًا حسب الحجم والجودة.

الموز البلدي: بسعر 25 جنيهًا للكيلو.

الرمان: بين 30 و40 جنيهًا للكيلو.

الفراولة: تُباع بسعر 40 جنيهًا للكيلو.

الجوافة: تتراوح بين 20 و30 جنيهًا للكيلو.

التفاح المستورد (أحمر/أخضر): بين 60 و80 جنيهًا للكيلو.

التفاح البلدي: يتراوح بين 45 و60 جنيهًا للكيلو.

الكاكا: تباع بسعر 60 جنيهًا للكيلو.

العنب: يتراوح بين 50 و60 جنيهًا للكيلو.

الكيوي: بين 50 و65 جنيهًا للكيلو.

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