أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 28 مارس بسوق العبور للجمله

شهدت أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 28 مارس 2025، حالة من الاستقرار النسبي، مع تسجيل بعض التغيرات الطفيفة في الأسعار نتيجة التذبذب في حركة العرض والطلب ، ويعرض الموجز أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 28 رمضان 2025.

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور: البرتقال البلدي استقر بين 4 و7 جنيهات للكيلو ، والبرتقال السكري تراوحت أسعاره بين 5 و9 جنيهات للكيلو.

البرتقال أبو سرة استمر في نطاق ما بين 8 و14 جنيهًا للكيلو.

التفاح المستورد تراوح بين 50 و100 جنيه للكيلو، بينما التفاح اللبناني تراوحت أسعاره بين 40 و80 جنيهًا.

العنب استقر، حيث تراوحت أسعار عنب كريمسون بين 25 و35 جنيهًا للكيلو، وعنب بناتي أحمر بين 20 و35 جنيهًا.

الجوافة استقرت أسعارها بين 6 و10 جنيهات للكيلو.

الرمان تراوحت أسعاره بين 15 و25 جنيهًا للكيلو.

الكنتالوب استقر، حيث تراوحت أسعاره بين 10 و14 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

الطماطم استمرت في استقرارها، حيث تراوحت أسعار الكيلو بين 5 و10 جنيهات.

البطاطس شهدت تراجعًا طفيفًا، حيث تراوحت أسعارها بين 9 و16 جنيهًا للكيلو.

البصل حافظ على استقراره، وسجلت أسعاره ما بين 15 و20 جنيهًا للكيلو.

الكوسة ارتفعت قليلاً، حيث تراوحت أسعارها بين 8 و11 جنيهًا للكيلو.

الجزر استقر نسبياً، حيث تراوحت أسعاره بين 7 و12 جنيهًا للكيلو.

الفاصوليا بقيت مستقرة بين 10 و12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضار اليوم بالعبور

الباذنجان البلدي استقر في نطاق ما بين 4 و7 جنيهات للكيلو.

الفلفل استمر في نطاق 9 إلى 13 جنيهًا للكيلو.

الملوخية تراوحت أسعارها بين 10 و12 جنيهًا للكيلو.

الخيار البلدي استقر ما بين 6 و11 جنيهًا للكيلو.

الليمون شهد زيادة طفيفة، حيث تراوحت أسعاره بين 14 و20 جنيهًا للكيلو بسبب ارتفاع الطلب.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم 28 مارس

حركة سوق الخضار والفاكهة اليوم

حركة السوق: يستمر الاستقرار النسبي للأسعار في السوق، وهو ما يعكس وفرة المحاصيل الموسمية وارتفاع العرض في ظل الطلب المعتدل ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار في الأيام القادمة، مما يساهم في توفير المنتجات الطازجة بأسعار ملائمة للمستهلكين ويعزز من كفاءة سلسلة التوريد بين المزارعين وأسواق التجزئة.

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