أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 27 مارس بسوق العبور للجمله

وفقًا لأخر تحديث في اسعار الخضار والفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفعت أسعار الطماطم نحو جنيه، البطاطس نحو 1.5 جنيه، البصل الأبيض نحو 50 قرشًا، البصل الأحمر نحو 3 جنيهات، الكوسة نحو 7 جنيهات، جزر نحو 50 قرشًا ، ويعرض الموجز أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 27 مارس 2025.

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور بلغ سعر كيلو البرتقال البلدي: بين 9 إلى 15 جنيهًا للكيلو.

اليوسفي: بين 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: بين 50 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

الجوافة: بين 12 إلى 24 جنيهًا للكيلو.

الرمان: بين 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

الفراولة: بين 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

الكانتالوب: بين 14 إلى 24 جنيهًا للكيلو.

البطيخ: بين 28 إلى 42 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 27 مارس

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

تراوح سعر الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 6 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 14 جنيهًا إلى 24 جنيهًا.

أسعار الخضار اليوم بسوق الجملة

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 12 إلى 16 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 12 إلى 16 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 8 إلى 18 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 8 إلى 18 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 45 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 7 إلى 15 جنيها.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الملوخية من 15 إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 6 إلى 9 جنيهات.

أسعار الخضار اليوم في الأسواق

تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 6 إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البسلة من 7 إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو السبانخ من 5 إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 9 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من جنيهين إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 10 إلى 18 جنيهًا.

أسعار الخضروات اليوم

بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.

تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 55 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 15 جنيها إلى 19 جنيهًا.

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