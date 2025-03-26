أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاربعاء 26-3-2025 داخل سوق العبور للجمله

يتوقع الكثير من المواطنين ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة، مع اقتراب عيد الفطر المُبارك كالعادة، ولكن اليوم الثلاثاء استقر أغلب أنواع الخضار والفاكهة في الأسواق المحلية بما يعني استقرار أسعار سوق العبور، ويقدم الموجز أسعار الخضار والفاكهة المختلفة اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 بسوق العبور.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تراوح سعر كيلو الطماطم اليوم ما بين 2.5 جنيه وحتي 6 جنيه.

تراوح سعر كيلو البطاطس اليوم ما بين 3.5 جنيه وحتي 6.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البصل الأبيض اليوم ما بين 4.5 جنيه وحتي 8.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البصل الأحمر اليوم ما بين 14 جنيه وحتي 24 جنيه.

تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم ما بين 7 جنيه وحتي 15 جنيه.

تراوح سعر كيلو الفلفل الرومي اليوم ما بين 12 جنيه وحتي 16 جنيه.

تراوح سعر كيلو الخيار البلدي اليوم ما بين 6 جنيه وحتي 9 جنيه.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو البسلة اليوم ما بين 7 جنيه وحتي 10 جنيه.

تراوح سعر كيلو الجزر اليوم ما بين 3 جنيه وحتي 6 جنيه.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا اليوم ما بين 9 جنيه وحتي 15 جنيه.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي اليوم ما بين 2 جنيه وحتي 5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الأبيض اليوم ما بين 10 جنيه وحتي 18 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم في الأسوق

تراوح سعر كيلو البرتقال البلدي اليوم ما بين 9 جنيه وحتي 15 جنيه.

تراوح سعر كيلو البرتقال السكري اليوم ما بين 9 جنيه وحتي 15 جنيه.

تراوح سعر كيلو اليوسفي اليوم ما بين 20 جنيه وحتي 35 جنيه.

تراوح سعر كيلو العنب الأصفر اليوم ما بين 100 جنيه وحتي 120 جنيه.

تراوح سعر كيلو التفاح الأصفر اليوم ما بين 40 جنيه وحتي 80 جنيه.

أسعار الخصروات والفاكهة اليوم

بلغ سعر كيلو التفاح المحلي 60 جنيها.

وصل سعر كيلو الخوخ 42,5 جنيه.

سجل سعر كيلو الموز البلدي 24 جنيها.

بلغ سعر كيلو البرقوق 55 جنيها.

اقترب سعر كيلو المانجو البلدي من 38,5 جنيه.

اقرأ أيضاً: