أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 4 إبريل بسوق العبور للجملة

يبحث الكثير عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم للحصول على منتجات طازجة بأفضل الأسعار، وتشهد الأسواق المصرية تنوعًا كبيرًا في أسعار الخضار والفاكهة، وهو ما يعكس حركة العرض والطلب وتأثيرها المباشر على الأسعار.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

ويعرض الموجز أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 بالاسواق.

أسعار الخضار اليوم

تراوح سعر الطماطم بين 5 جنيهات إلى 14 جنيها للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 15 جنيها إلى 21 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 12 إلى 22 جنيهًا، بانخفاض 8 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 12 إلى 22 جنيهًا، بانخفاض 8 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 8 إلى 22 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 8 إلى 22 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 45 إلى 55 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.

أسعار الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 9 جنيهات إلى 11 جنيها.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 10 إلى 22 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 2 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو الملوخية من 15 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو البسلة من 8 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو السبانخ من 5 إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

أسعار الفاكهة اليوم

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 60 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 17 جنيها إلى 21 جنيهًا.

تفاح أمريكي 50 و100 جنيهًا.

برتقال صيفي 7 و15 جنيها.

الكيوي 70 و150 جنيها.

بلح سيوى 14 و24 جنيهًا.

خوخ بلدي عريشي 40 و55 جنيهًا.

الجوافة 11 و15 جنيهًا

الكانتلوب 15 و25 جنيها.

الموز البلدي 17 و25 جنيهًا.

الموز المغربي 25 و30 جنيهًا.

الموز الوليم 25 و30 جنيهًا.

الموز البيكو 30 و35 جنيهًا.

الموز المستورد 40 و70 جنيهًا.

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