أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بسوق العبور للجملة
شهدتِ الأسواق بالمحافظات وسوق العبور، تباينًا في أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 3 أبريل، ليصل سعر الملوخية إلى 20 جنيهًا، وسعر الفراولة إلى 21 جنيهًا ، أسعار الخضار والفاكهة اليوم ، يعرض الموجز لمتابعيها أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 3 ابريل 2025 بالاسواق ومحال الجزارة.
أسعار الخضار والفاكهة اليوم
أسعار الخضار اليوم : يتراوح سعر الطماطم بين 4 و6 جنيهات ، ويتراوح سعر ورق العنب البناتي بين 20 و35 جنيهًا ، ويتراوح سعر البطاطس بين 4 و14 جنيهًا، ويتراوح سعر البصل بين 12 و26 جنيهًا ، بينما يتراوح سعر الكوسة بين 4 و7 جنيهات ، ويتراوح سعر الجزر بين 2.5 و3.5 جنيه ، ويتراوح سعر الملوخية بين 15 و20 جنيهًا ، ويتراوح سعر القلقاس بين 19 و21 جنيهًا.
أسعار الخضار اليوم بالعبور
- يتراوح سعر البطاطا بين 8 و12 جنيهًا ، ويتراوح سعر الثوم بين 13 و21 جنيهًا ،ويتراوح سعر اللفت بين 2 و4 جنيهات بينما يتراوح سعر البنجر بين 2 و4 جنيهات ، كما يتراوح سعر الفاصوليا بين 8 و16 جنيهًا ، ويتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات ، وكذالك يتراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 10 و14 جنيهًا ،لكن يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 12 و20 جنيهًا ، و يتراوح سعر خيار صوب بين 4 و10 جنيهات أما سعر الخيار البلدي بين 4 و10 جنيهات
أسعار الفاكهة اليوم
يتراوح سعر البرتقال البلدي بين 5 و7.5 جنيه.
- يتراوح سعر برتقال سكري بين 5 و7.5 جنيه.
- يتراوح سعر البرتقال أبو سرة بين 9 و13 جنيهًا.
- يتراوح سعر اليوسفي بين 4 و12 جنيهات.
- يتراوح سعر الليمون الحلو بين 8 و12 جنيهًا.
- يتراوح سعر اليمون البلدي من 13 إلى 21 جنيهًا.
يتراوح سعر الجوافة بين 7 و17 جنيهًا.
- يتراوح سعر الفراولة بين 9 و21 جنيهًا
يتراوح سعر تفاح أمريكي من 65 إلى 100 جنيه.
- يتراوح سعر البلح الشامية بين 28 و40 جنيهًا.
- يتراوح سعر البلح الإبريمي بين 16 و40 جنيهًا.
اقرأ أيضاً:
أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاربعاء 26-3-2025 داخل سوق العبور للجمله
أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 25-3-2025 داخل سوق العبور للجمله
- أسعار الخضار والفاكهة
- اليوم الخميس 3 ابريل
- أسعار الخضار والفاكهة اليوم
- أسعار الخضار اليوم بالعبور
- أسعار الفاكهة اليوم
- الخضار والفاكهة اخبار اليوم
- اسعار الخضار والفواكه اليوم
- اسعار الخضار اليوم
- أسعار الخضار والفاكهة اليوم في سوق العبور
- أخر الأخبار
- سوق الخضار والفاكهة اليوم
- أسعار الخضروات والفاكهة بمصر اليوم
- أسعار البصل اليوم بالطن
- الأسعار اليوم
- أسعار الخضار
- أسعار الخضار اليوم بالكيلو
- جدول أسعار الخضار اليوم
- الموجز
- موقع الموجز
- جريدة الموجز
- أسعار الخضار والفاكهة اليوم في مصر
- اسعار الخضروات والفاكهة
- اسعار الخضار اليوم في سوق العبور
- اسعار الخضار والفواكه اليوم فى مصر
- أسعار الفاكهة
- الخضار والفاكهة