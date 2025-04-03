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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بسوق العبور للجملة

أسعار الخضار والفاكهة
أسعار الخضار والفاكهة اليوم

شهدتِ الأسواق بالمحافظات وسوق العبور، تباينًا في أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 3 أبريل، ليصل سعر الملوخية إلى 20 جنيهًا، وسعر الفراولة إلى 21 جنيهًا ، أسعار الخضار والفاكهة اليوم ، يعرض الموجز لمتابعيها أسعار الخضار والفاكهة  اليوم الخميس 3 ابريل 2025 بالاسواق ومحال الجزارة.

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أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الخضار اليوم : يتراوح سعر الطماطم بين 4 و6 جنيهات ، ويتراوح سعر ورق العنب البناتي بين 20 و35 جنيهًا ، ويتراوح سعر البطاطس بين 4 و14 جنيهًا، ويتراوح سعر البصل بين 12 و26 جنيهًا ، بينما يتراوح سعر الكوسة بين 4 و7 جنيهات ، ويتراوح سعر الجزر بين 2.5 و3.5 جنيه ، ويتراوح سعر الملوخية بين 15 و20 جنيهًا ، ويتراوح سعر القلقاس بين 19 و21 جنيهًا.

أسعار الخضار اليوم بالعبور

- يتراوح سعر البطاطا بين 8 و12 جنيهًا ، ويتراوح سعر الثوم بين 13 و21 جنيهًا ،ويتراوح سعر اللفت بين 2 و4 جنيهات بينما يتراوح سعر البنجر بين 2 و4 جنيهات ، كما يتراوح سعر الفاصوليا بين 8 و16 جنيهًا ، ويتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات ، وكذالك يتراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 10 و14 جنيهًا ،لكن يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 12 و20 جنيهًا ، و يتراوح سعر خيار صوب بين 4 و10 جنيهات أما سعر الخيار البلدي بين 4 و10 جنيهات

أسعار الخضار والفاكهة اليوم 

أسعار الفاكهة اليوم

يتراوح سعر البرتقال البلدي بين 5 و7.5 جنيه.

- يتراوح سعر برتقال سكري بين 5 و7.5 جنيه.

- يتراوح سعر البرتقال أبو سرة بين 9 و13 جنيهًا.

- يتراوح سعر اليوسفي بين 4 و12 جنيهات.

- يتراوح سعر الليمون الحلو بين 8 و12 جنيهًا.

- يتراوح سعر اليمون البلدي من 13 إلى 21 جنيهًا.

يتراوح سعر الجوافة بين 7 و17 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفراولة بين 9 و21 جنيهًا

يتراوح سعر تفاح أمريكي من 65 إلى 100 جنيه.

- يتراوح سعر البلح الشامية بين 28 و40 جنيهًا.

- يتراوح سعر البلح الإبريمي بين 16 و40 جنيهًا.

 

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