أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 2-4-2025 داخل سوق العبور للجملة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 2 ابريل 2025 ثالث أيام عيد الفطر، لشراء احتياجاتهم الأساسية.

وشهدت بعض الاصناف من الخضار والفاكهة ارتفاعا كبيرا، حيث تخطى سعر الليمون 80 جنيهًا للكيلو، بينما استقر سعر كيلو الطماطم ليبدأ من 6 جنيهات، يعرض الموجز أسعار الخضار والفاكهة اليوم بالاسواق.

أسعار الخضار اليوم داخل الأسواق

استقرت أسعار الخضار والفاكهة، اليوم بحسب آخر تحديثات سوق العبور.

يتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي ما بين 2 إلى 5 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو الباذنجان الأبيض ما بين 10 إلى 18 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي ما بين 12 إلى 16 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الفلفل الحار ما بين 8 إلى 18 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الفلفل الملون ما بين 25 إلى 45 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الخيار الصوب ما بين 6 إلى 9 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو الباذنجان ما بين 4 إلى 7 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو البازلاء ما بين 7 إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاربعاء

أسعار الخضار اليوم

يتراوح سعر كيلو السبانخ ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو القلقاس ما بين 12 إلى 15 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو البطاطا ما بين 3.5 إلى 9.5 جنيه.

أما سعر كيلو البطاطس تتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 2.5 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو البصل الأحمر بين 14 إلى 24 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي ما بين 2 إلى 5 جنيهات

يتراوح سعر كيلو الباذنجان ما بين 4 إلى 7 جنيهات

سجل سعر الثوم 20 جنيهاً

سعر كيلو الليمون بـ100 جنيه

يتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 7 إلى 15 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الجزر ما بين 3 إلى 6 جنيهات.

يتراوح سعر الملوخية ما بين 15 إلى 20 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 9 إلى 15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم