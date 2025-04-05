أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 5-4-2025 داخل سوق العبور للجمله

شهدت أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 5 أبريل 2025، استقرارًا نسبيًا داخلةسوق العبور، مع وجود تباينا طفيفا في بعض الأصناف نتيجة لزيادة الطلب في تلك الفترة.

ويأتي استقرار الخضار والفاكهة في ظل متابعة مستمرة من الجهات المختصة، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك ، ويعرض الموجز أسعار الخضار والفاكهة اليوم.

أسعار الخضار اليوم

تتفاوت أسعار الخضار وبالتالي فإن القائمة الموضحة تضم أسعار الكثير من أنواع الخضار والفاكهة.

سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

أما بالنسبة لسعر كيلو البطاطس فهو يتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه.

سعر كيلو البصل الأبيض يتراوح بين 4.5 و8.5 جنيه.

أما سعر كيلو البصل الأحمر فهو يتراوح بين 14 و24 جنيهًا.

سعر كيلو الكوسة يبدأ من 7 جنيه ويصل إلى 15 جنيه.

أما سعر كيلو الجزر فهو يتراوح بين 3 جنيه و6 جنيه.

أسعار الخضار اليوم

يبدأ سعر كيلو الفاصوليا من 9 جنيه ويصل إلى 15 جنيه.

يبدأ سعر كيلو ورق العنب البناتي من 50 ويصل إلى 100 جنيه.

سعر كيلو الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

أما كيلو الباذنجان الرومي فهو يتراوح بين 2 و5 جنيه.

سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 و18 جنيهًا.

سعر كيلو الخيار البلدي يبدأ من 6 جنيه ويصل إلى 9 جنيه.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

بالنسبة لسعر كيلو التفاح الأمريكي فهو يبدأ من 50 إلى 100 جنيه.

سعر البرتقال البلدي يبدأ من 9 جنيهات ويصل إلى 15 جنيه مصري ومثله مثل سعر البرتقال السكريأما سعر كيلو جرام البرتقال أبو سرة فهو يبدأ من 15 جنيه ويصل إلى 21 جنيه.

سعر كيلو اليوسفي يتراوح بين 20 و35 جنيه.

أما بالنسبة لسعر الجوافة فهو يتراوح بين 12 و24 جنيه.

يبدأ سعر كيلو الفراولة من 20 ويصل إلى 30 جنيه.

سعر كيلو المانجو يتراوح بين 50 و80 جنيه.

أما سعر كيلو الليمون البلدي فهو يبدأ من 55 ويصل إلى 60 جنيه.

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