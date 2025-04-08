أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 بسوق العبور للجملة

أسعار الخضار والفاكهة اليوم.. شهدت أسواق الخضار والفاكهة ، اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، استقرارًا نسبيًا في الأسعار، مع وجود تباينات طفيفة في بعض الأصناف نتيجة لزيادة الطلب في تلك الفترة ، ويعرض الموجز أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 8 أبريل خلال التعاملات الصباحية في سوق الجملة بمدينة العبور.

أسعار الخضار اليوم

أسعار الخضار شهدت تباينًا وفق لأصناف الخضار حيث تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه للكيلو.

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار الفلفل اليوم

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 16 إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 16 إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 15 إلى 23 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 15 إلى 23 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 45 إلى 55 جنيهًا.

أسعار الخضار والفاكهة

أسعار الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 4 إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 6 إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 10 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الثوم من 13 إلى 19 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 70 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 17 جنيها إلى 21 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الملوخية من 14 إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البسلة من 8 إلى 12 جنيها.

تراوح سعر كيلو السبانخ من 5 إلى 7 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

موز وليم: من 25 إلى 30 جنيهًا للكيلو

موز مغربي: من 25 إلى 30 جنيهًا للكيلو

موز بلدي: من 17 إلى 25 جنيهًا للكيلو

برتقال أبو سرة: من 14 إلى 26 جنيهًا للكيلو

برتقال صيفي: من 8 إلى 16 جنيهًا للكيلو

يوسفي: من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو

تفاح أمريكي/إيطالي: من 50 إلى 100 جنيه للكيلو

تفاح سوري/لبناني: من 40 إلى 80 جنيهًا للكيلو

بلح رملي: من 14 إلى 20 جنيهًا للكيلو

بلح سيوي: من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو

بلح ثلاجة: من 14 إلى 20 جنيهًا للكيلو

جوافة: من 13 إلى 17 جنيهًا للكيلو.

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