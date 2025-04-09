أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاربعاء 9-4-2025 داخل سوق العبور للجمله

شهدت أسعار الخضار والفاكهة في مصر تقلبات في الأسواق المختلفة، حيث استقرت بعض الأصناف وارتفعت أخرى بسبب تغير العرض والطلب في الأسواق، وفقاً للبيانات المتوفرة.

استقرت أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور بالجملة للعديد من الأصناف، مع إضافة زيادة تتراوح بين 3 و7 جنيهات للكيلو إلى السعر المعلن في أسواق التجزئة ويعرض الموجز أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاربعاء 9 أبريل بسوق العبور للجمله.

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

أسعار الخضار اليوم الطماطم: 3 - 5.5 جنيه للكيلو.

البطاطس: 4.5 - 7.5 جنيه للكيلو.

البصل: 4 - 8 جنيهات للكيلو.

الكوسة: 2.5 - 5 جنيهات للكيلو.

الجزر: 3 - 5 جنيهات للكيلو.

الفاصوليا: 4 - 9 جنيهات للكيلو.

الباذنجان البلدي: 5 - 7 جنيهات للكيلو.

الفلفل: 15 - 23 جنيهًا للكيلو.

الملوخية: 14 - 20 جنيهًا للكيلو.

الخيار: 5 - 7 جنيهات للكيلو.

البسلة: 8 - 12 جنيهًا للكيلو.

الليمون: 70 - 80 جنيهًا للكيلو

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاربعاء 9 أبريل

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

كما شهدت أسعار الفاكهة أيضاً استقرار فى بعض الأصناف وارتفاع طفيف فى البعض الآخر الجوافة: 6 إلى 10 جنيهات للكيلو

الرمان: 15 إلى 25 جنيها للكيلو

البرتقال البلدي: 4 إلى 7 جنيهات للكيلو

البرتقال السكري: 5 إلى 9 جنيهات للكيلو

البرتقال أبو سرة: 8 إلى 14 جنيها للكيلو

الكنتالوب: 10 إلى 14 جنيها للكيلو

التفاح الأمريكي الإيطالي (صناديق 20 كجم): 50 إلى 100 جنيه

التفاح المستورد: 50 إلى 100 جنيه مصري للكيلو

التفاح اللبناني: 40 إلى 80 جنيه مصري

العنب: 25 إلى 35 جنيه للكيلو (كريم سون) و20 إلى 35 جنيه للكيلو (عنب البناتي الأحمر

استقرار الأسعار: يعود الاستقرار إلى تحسن المعروض من الخضروات والفاكهة، مدفوعًا بزيادة الإنتاج الزراعي خلال الفترة الحالية.

التغيرات الموسمية: تشهد الأسواق ارتفاعًا طفيفًا في بعض المنتجات مثل الليمون والفلفل، نتيجة زيادة الطلب.

متابعة الأسعار: تؤثر تقلبات الطقس والتكاليف اللوجستية على الأسعار، مما يستدعي متابعة يومية للأسواق.

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