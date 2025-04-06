عاجل| ارتفاع أسعار العملات اليوم الأحد بختام تعاملات البنوك

أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية ارتفاعًا ملحوظًا خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 6-4-2025 بالبنوك، في ظل استمرار التغيرات التي يشهدها سوق الصرف نتيجة لتقلبات العرض والطلب، والتأثيرات الخارجية المرتبطة بالاقتصاد العالمي وسوق النقد الدولي.

وجاء ارتفاع أسعار العملات اليوم بعد فترة من التذبذب الطفيف في أسعار صرف العملات، مما يعكس حالة من الترقب في الأسواق تجاه السياسات المالية والنقدية المرتقبة.

أسعار العملات اليوم

وسجل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني زيادات طفيفة أمام الجنيه المصري، فيما ارتفعت أيضًا أسعار بعض العملات العربية، وعلى رأسها الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي، وتفاوتت معدلات الزيادة من بنك لآخر، وذلك تبعًا لحجم التداولات وحركة السيولة داخل كل مؤسسة مصرفية.

ويرى مراقبون أن هذا التحرك في أسعار العملات اليوم قد يكون مرتبطًا بزيادة الطلب على النقد الأجنبي في بعض القطاعات، إلى جانب تحركات عالمية في أسعار الفائدة، ما يدفع المستثمرين إلى إعادة توجيه محافظهم المالية.

ويظل السوق المصري متأثرًا بشكل مباشر بالتغيرات الخارجية، لا سيما تلك المتعلقة بسياسات الفيدرالي الأمريكي وأسعار النفط.

وتتابع البنوك بشكل لحظي حركة السوق لضبط أسعار الصرف بما يضمن التوازن المالي ويحد من أية مضاربات قد تضر باستقرار السوق المحلي.

أسعار العملات اليوم

الموجز ينقل لكم آخر التطورات التي وصلت لها أسعار العملات اليوم بعد ارتفاعه بختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 6 إبريل 2025 والتي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار الأمريكي، شراءً وبيعًا أمام الجنيه، حيث وصل سعر الشراء إلى 51.07 جنيه، وسعر البيع 51.19 جنيه.

سعر اليورو اليوم

وسجل سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري نحو الشراء 55.53 جنيه، والبيع عند 56.65 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

وقفز مستوى صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه، إذ بلغ الشراء 13.61 جنيه، والبيع عند 13.65 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وصعد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، اليوم، إذ سجل الشراء 13.90 جنيه، والبيع عند 13.94 جنيه، وفقًا للبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وزاد سعر الدينار الكويتي، اليوم، إذ سجل الشراء عند 165.84 جنيه، فيما جاء البيع 166.35 جنيه.

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