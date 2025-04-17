ارتفاع سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس بمنتصف تعاملات البنوك

سعر الدولار.. ارتفعت سعر العملة الأمريكية اليوم الخميس الموافق 17-4-2025 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، وسط تزايد الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية.

ولم يأتِ ارتفاع سعر الدولار بمعزل عن التحديات التي تواجهها الأسواق المالية في العديد من الدول، وعلى رأسها تقلبات أسعار الفائدة، وتراجع معدلات الإنتاج، والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة رؤوس الأموال والاستثمار.

سعر الدولار

الارتفاع المتواصل في سعر الدولار واليورو وعدد من العملات الأخرى أثار قلق العديد من المواطنين، خاصة في ظل ارتباط أسعار السلع والخدمات بسعر الصرف.

ورغم الإجراءات التي تُتخذ من قبل الجهات المعنية لضبط السوق والحد من المضاربة، لا يزال الترقب سيد الموقف، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من تحركات في السياسة النقدية، أو دعم خارجي قد يسهم في استقرار الأوضاع.

ويبقى المواطن هو الطرف الأكثر تأثرًا بهذه التغييرات، في ظل سعيه اليومي لمواكبة ارتفاع الأسعار وتلبية احتياجاته الأساسية.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات الذي وصلت لها سعر الدولار اليوم بعد ارتفاعه بمنتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 17 إبريل 2025 والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

ارتفع سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 51.06 جنيه للشراء، ونحو 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وقفز سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 51.07 جنيه للشراء، ونحو 51.17 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصعد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 51.08 جنيه للشراء، ونحو 51.18 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

وزاد سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 51.07 جنيه للشراء، ونحو 51.17 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وقفز سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 51.07 جنيه للشراء، ونحو 51.17 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 51.08 جنيه للشراء، ونحو 51.18 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

وصعد سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 51.06 جنيه للشراء، ونحو 51.16 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

وزاد سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 51.07 جنيه للشراء، ونحو 51.17 جنيه للبيع

اقرأ أيضًا:

المعدن الأصفر .. سعر الذهب اليوم الخميس 17-4-2035 داخل الأسواق

أسعار اللحوم الحمراء والبلدى اليوم الأربعاء 16 أبريل بالأسواق