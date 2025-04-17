أسعار العملات .. سعر الدولار اليوم الخميس17-4-2025 داخل البنوك

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 17-4-2025، أمام الجتيه المصري داخل الأسواق المصرفية، سواء الرسمية أو غير الرسمية، حيث سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 51.03 جنيه للشراء و51.13 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

ويعتبر الدولار الأمريكي من أكثر العملات التي تؤثر بشكل كبير على أسعار السلع في مصر، حيث يعتمد المستوردون على العملة الأمريكية في استيراد معظم السلع، ولذا يحرص الموجز على متابعة حركة سعر الدولار داخل البنوك بشكل مستمر وذلك على مدار اليوم.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 51.03 جنيه للشراء ونحو 51.17 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وارتفع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي عند 51.04 جنيها للشراء ونحو 51.14 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

وصعد سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي عند 51.05 جنيه للشراء 51.15 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

كما ارتفع سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد عند 51.03 جنيها للشراء و51.13 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر 51.03 جنيه للشراء و51.13 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

كما وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 51.05 جنيه للشراء 51.15 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وارتفع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 51.03 جنيه للشراء ونحو 51.13 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وارتفع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 51.05 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع

سعر اليورو اليوم

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 57.99 جنيها للشراء و 58.16 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

كما سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى البنك المركزي 67.73 جنيها للشراء و67.92 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وبلغ سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي 62.55 جنيها للشراء و62.75 جنيها للبيع.

سعر 100 ين ياباني

وسجل سعر 100 ين ياباني في المركزي المصري 35.76 جنيه للشراء 35.86 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

وسجل سعر اليوان الصيني اليوم نحو 6.98 جنيهات للشراء ونحو 7 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي 13.60 جنيها للشراء ونحو 13.63 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم عند 166.39 جنيها للشراء ونحو 166.95 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 13.89 جنيها للشراء ونحو 13.93 جنيها للبيع.

اقرأ أيضًا:

سعر الدولار اليوم الأحد 13-4-2025 مقابل الجنيه المصري داخل البنوك

تراجع سعر الدولار الآن بمنتصف تعاملات اليوم الأحد في البنوك