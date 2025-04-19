عاجل.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت 19-4-2025

أسعار الذهب اليوم.. قفزت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 19 أبريل 2025 بشكل ملحوظ ، وسجلت أسعار الذهب والسبائك اليوم ارتفاعات جديدة متأثرة بالتغيرات الاقتصادية المتلاحقة على الساحة الدولية.

حيث سجل الجنيه الذهب اليوم 38320 جنيهًا للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديث صادر عن موقع "صاغة"، وسط توقعات من الخبراء باستمرار موجة الصعود خلال الفترة القادمة، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم

يستعرض الموجز آخر تحديث حول أسعار الذهب اليوم السبت 19 أبريل 2025 في مصر على النحو الآتي:

سعر الذهب عيار 24

ارتفع عيار 24 ليسجل نحو 5474.25 جنيهًا للبيع، و5440 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر عيار 21 اليوم نحو 4790 جنيهًا للبيع و4760 جنيهًا للشراء، ويعد الأكثر استخدامًا في السوق المصري.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4106 جنيهًا للبيع، و4080 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل عيار 14 اليوم أسعارًا بين 3173 و3193 جنيهًا، ويُستخدم بكثرة في المشغولات الخفيفة.

سعر الذهب عيار 12

تراوح سعر عيار 12 بين 2720 – 2737 جنيهًا، ويعد من الأعيرة الأقل استخدامًا.

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل الجنيه الذهب اليوم ارتفاعًا جديدًا ليصل إلى 38320 جنيهًا للبيع، و38080 جنيهًا للشراء، ويعكس السعر الاتجاه الصاعد للسوق.

أسعار السبائك الذهبية اليوم في مصر

تشهد السبائك الذهبية أيضًا ارتفاعات ملحوظة اليوم، وتختلف أسعارها حسب الوزن كما يلي:

سبيكة 1 جرام: سجلت نحو 5,628.57 جنيه.

سبيكة 2.5 جرام: بلغت حوالي 13,908.93 جنيه.

سبيكة 5 جرام: ارتفعت إلى 27,667.86 جنيه.

سبيكة 10 جرام: سجلت 55,325.71 جنيه.

سبيكة 20 جرام: وصلت إلى 110,631.43 جنيه.

أسعار السبائك

سبيكة 31.1 جرام (أوقية): سجلت نحو 172,000.77 جنيه.

سبيكة 50 جرام: ارتفعت إلى 276,428.57 جنيه.

سبيكة 100 جرام: بلغت 552,657.14 جنيه.

سبيكة 250 جرام: وصلت إلى 1,374,142.86 جنيه.

سبيكة 1000 جرام (1 كيلو): سجلت 5,494,571.43 جنيه.

سعر الذهب عالميًا اليوم

سجلت أوقية الذهب عالميًا اليوم السبت نحو 3326.69 دولارًا للشراء، و3327.69 دولارًا للبيع، في ظل استمرار تأثر السوق العالمية بالتوترات الاقتصادية والسياسية.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يتوقع الخبراء أن يستمر الذهب في الصعود، بدعم من عوامل مثل التضخم، واضطرابات الأسواق العالمية، وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، وقد يشهد السوق مستويات قياسية في حال استمرار هذه العوامل خلال الشهور القادمة.

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