أسعار الذهب اليوم الجمعة 18 أبريل 2025.. تراجع محدود وترقب عالمي

الذهب يتراجع محليًا.. وترقب لقرارات اقتصادية عالمية.. شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم، الجمعة 18 أبريل 2025، تراجعًا طفيفًا مقارنةً بالأيام الماضية، بالتزامن مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية وتغير سياسات البنوك المركزية الكبرى، ويتابع المستثمرون المحليون والدوليون تحركات الذهب عن كثب، خاصة في ظل التوترات التجارية والتخوفات من قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية، ويرصد الموجز أسعار الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم

بحسب آخر تحديثات السوق المحلي، جاءت أسعار الذهب كالتالي:

عيار 24: 5463 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4780 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4097 جنيهًا للجرام (بدون مصنعية)

سعر الجنيه الذهب: 38240 جنيهًا

سعر أونصة الذهب عالميًا: 3827 دولارًا



أسباب ارتفاع الذهب عالميًا

أوضح خبراء الاقتصاد أن الذهب لا يزال يحتفظ بجاذبيته كملاذ آمن، خاصةً بعد أن أدت سياسة الرسوم الجمركية الأخيرة التي اتخذها ترامب إلى زيادة مخاوف المستثمرين، ما دفع الكثيرين إلى التحول نحو الأصول الآمنة، كما ساهمت عمليات البيع المكثفة في أسواق الأسهم العالمية في تعزيز الطلب على المعدن النفيس.

الدولار وعلاقته بسوق الذهب المصري

يتأثر سعر الذهب في السوق المحلي بتحركات الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. فكلما ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، زاد الضغط على أسعار الذهب محليًا، والعكس صحيح، ومن المتوقع أن تظل العلاقة بين الذهب والدولار محورًا رئيسيًا خلال الفترة المقبلة، خاصةً في ظل التصريحات المرتقبة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

توقعات السوق خلال الأيام المقبلة

يرجح محللون اقتصاديون أن يواصل الذهب تأرجحه خلال الأسبوع المقبل، مع احتمالية حدوث ارتفاعات طفيفة حال استمرت المخاوف الاقتصادية والسياسية على الصعيد الدولي، وينصح الخبراء الراغبين في الاستثمار بالذهب بمتابعة مؤشرات السوق عن كثب، وعدم اتخاذ قرارات سريعة في ظل هذا المناخ المتقلب.

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