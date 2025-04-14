هل يجوز تبديل الذهب القديم بالجديد؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي الكامل

دار الإفتاء: لا مانع من التبديل بشروط محددة.. أكدت دار الإفتاء المصرية في بيان عبر موقعها الرسمي، جواز تبديل الذهب القديم بآخر جديد، بشرط تحقق ضوابط شرعية معينة لتجنب الوقوع في الربا، وأوضحت أن هذه المسألة تدخل في باب "بيع الذهب بالذهب"، وهو ما ورد فيه نهي نبوي صريح يستلزم المساواة بين العوضين (المبيع والثمن)، والتقابض الفوري في مجلس العقد، ويرصد الموجز التفاصيل.

الحكم النبوي وتحذير من الوقوع في الربا

استشهدت دار الإفتاء بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي رواه أبو سعيد الخدري: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ...»، وذلك لتأكيد أن بيع الذهب بالذهب يجب أن يكون بدون زيادة أو تأخير في التسليم، منعًا لربا الفضل وربا النسيئة.

السبب الفقهي وراء النهي عن التفاضل في الذهب

أوضحت دار الإفتاء أن العلة من التحذير من التفاضل في بيع الذهب تكمن في أن الذهب يُعد من "الأثمان"، أي وسيلة تبادل ومقياس لقيمة الأموال، وبالتالي، يجب الالتزام بالمساواة في الوزن والتسليم الفوري حتى لا يُعد البيع ربويًا.

حكم مبادلة الذهب المكسور أو غير المضروب بالجديد

أشارت الدار إلى وجود تخفيف فقهي في بعض الحالات، ومنها ما ذهب إليه الإمام مالك، الذي أجاز مبادلة الذهب غير المضروب (خام) بالمضروب (مشغول) بنفس الوزن، مع دفع أجرة الصنايعي، حتى ولو نتج عن ذلك عدم التساوي الكامل في العوضين، وذلك رفعًا للحرج عن عامة الناس ومراعاة لاختلاف المذاهب في حكم التفاضل إذا لم تتوفر النسيئة.

الإفتاء تحسم الجدل.. لا مانع بشرط التقابض ودفع الفرق

بناءً على ما سبق، خلصت دار الإفتاء إلى أنه لا مانع من تبديل الذهب القديم بذهب جديد، بشرط أن يتم التقابض في نفس المجلس، وأن يُدفع الفرق في السعر بشكل واضح وصريح، دون تأخير أو تلاعب، لتجنب أي شبهة ربوية.

نصيحة للمواطنين: الاستعلام قبل التعامل

وفي ختام بيانها، دعت دار الإفتاء المواطنين إلى التثبت والاستعلام من الجهات المختصة قبل القيام بعمليات بيع أو مبادلة الذهب، خاصة في ظل اختلاف صور التعامل في الأسواق، حرصًا على الالتزام بأحكام الشريعة وتجنب المعاملات المشبوهة.

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