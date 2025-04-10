حكم الجمع بين المغرب والعشاء بدون عذر.. الإفتاء توضح

حكم الجمع بين المغرب والعشاء بدون عذر.. تعد الصلاة ركنًا من أركان الإسلام، ويجب على المسلم أداء الصلوات في أوقاتها المحددة، ومع ذلك، يثير موضوع الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء دون عذر شرعي الكثير من التساؤلات بين المسلمين.

وفي هذا التقرير، يتناول الموجز حكم الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، ونتعرف على الآراء الفقهية حول هذا الموضوع.

حكم الجمع بين المغرب والعشاء بدون عذر

حكم الجمع بين المغرب والعشاء بدون عذر.. في الإسلام، تُؤدى الصلوات الخمس في أوقات محددة، وهي: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء، وتعد صلاة المغرب واحدة من الصلوات التي يُستحب أداءها في وقتها المحدد بعد غروب الشمس، بينما تُؤدى صلاة العشاء بعد اختفاء الشفق الأحمر.

بعض الناس قد يتساءلون عن إمكانية جمع صلاتي المغرب والعشاء بدون عذر شرعي، وبالنسبة للعديد من الفقهاء، يُعتبر الجمع بين صلاتين بدون عذر شرعي أمرًا غير جائز، لأنه يُخالف السنة النبوية التي تأمر بالصلاة في وقتها ،فقد ورد في الحديث النبوي الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة الرجل في وقتها أفضل من صلاته في بيته أو في مسجده" (رواه مسلم)، ما يدل على أهمية أداء الصلاة في وقتها المحدد.

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أنه في حال وجود حاجة تدعو للجمع بين الصلاتين كعمل متواصل يصعب قطعه، أو إذا كان هناك أمر يفوت إن ترك، فلا حرج في ذلك.

وأوضح أنه يشترط ألا يتخذ الجمع عادة مستمرة، جاء ذلك في فيديو بث مباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال حول جواز جمع الصلوات بدون عذر.

حكم الجمع بين المغرب والعشاء بدون عذر

وأشار وسام إلى أن البخاري ومسلم قد روايا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف أو سفر، مضيفًا أن جعل الجمع عادة مستمرة لا يجوز لأنه يتعارض مع ما ورد عن الرسول من أهمية أداء الصلوات في أوقاتها.

ولفت إلى أن المحققين من أهل العلم أكدوا أن الجمع الذي ذكره ابن عباس هو جمع صوري، حيث يُصلي المصلي صلاة الظهر في آخر وقتها ويصلي العصر في أول وقتها، وهو ما يعتبر كل صلاة فيه قد أديت في وقتها.

الأعذار التي تجيز الجمع بين المغرب والعشاء

هناك عدة حالات قد تبيح للمسلم الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، وهي:

السفر: يسمح للمسافر جمع الصلوات لتخفيف عناء السفر.

المرض: إذا كان الشخص يعاني من مرض يجعله غير قادر على أداء الصلوات في وقتها، فإنه يجوز له الجمع.

المطر الشديد: في بعض الأحيان، يكون المطر شديدًا بحيث يصعب على الشخص الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة في وقتها، وبالتالي يجوز الجمع بين الصلوات.

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