الأيام البيض لشهر شوال 2025، كلمات تصدرت التريند خلال الساعات الماضية، حيث تزايدت عمليات البحث من قبل المسلمين للاستفسار عن موعد صيام الأيام البيض أيام 13 و14 و15 من شهر شوال.

ويأتي صيام الأيام البيض من شهر شوال سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحرص معظم المسلمين على صيام الأيام البيض لشهر شوال، للحصول على ثوابها العظيم، وفيما يلي يعرض الموجز فضل صيام الأيام البيض لشهر شوال 2025.

الأيام البيض

الأيام البيض لشهر شوال 2025

ويعد فضل صيام الأيام البيض التي توافق أيام 13 و14 و15 من كل شهر عربي، كبير جدا، إضافة إلى الـ6 أيام من شوال عقب عيد الفطر المبارك.

موعد صيام الست من شوال 2025

ويختلف موعد هذه الأيام بحسب استطلاع هلال الشهر العربي، حيث يصوم المسلمون أيام 13 و17 و15 من كل شهر.

صيام الأيام البيض لشهر شوال

ويعتاد المسلمون على صيام الأيام البيض في كل شهر عربي، وننشر لكم في هذه النقاط موعد الأيام البيض لشهر شوال 2025 لنعرف متى صيام 13 و14 و15 من الشهر؟

اليوم الأول: السبت 12 أبريل 2025 .. الموافق 13 شوال 1446.

اليوم الثاني: الأحد 13 أبريل 2025 .. الموافق 14 شوال 1446 .

اليوم الثالث: الاثنين 14 أبريل 2025 .. الموافق 15 شوال 1446.

فضل صيام الأيام البيض لشهر شوال

وبشأن صيام الأيام الست البيض عقب شهر رمضان المبارك فإنه يحتسب للمسلم كأنه صام العام كله.

وينصح العلماء بصيام الأيام البيض لأنها تسد الخلل الذي يقع في الفريضة، ويدل على قبول الطاعات.

ويشترط على صيام الثلاث أيام البيض من شهر شوال أن تكون متتابعة في أيام 13 و14 و15 من الشهر الهجري.

العبادات المستحبة في الأيام البيض

الصيام: من أعظم العبادات التي يمكن للمسلم أن يؤديها في الأيام البيض.

الإكثار من الصلاة على النبي: من السنن المستحبة في أي وقت، لكنها تتأكد في الأيام المباركة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من صلى عليَّ صلاة صلى الله عليه بها عشرًا" (رواه مسلم).

قيام الليل: من العبادات العظيمة التي تقرب العبد من الله، حيث يمكن استغلال ليالي الأيام البيض بالصلاة والتهجد وقراءة القرآن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" (رواه مسلم).

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