حكم الجمع بين صيام القضاء وأول ستة أيام من شوال بنية واحدة.. هل يجوز الجمع بين صيام القضاء وأول ستة أيام من شهر شوال بنية واحدة؟، هو سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، وجاء رد الدار فيما يلي من موقع الموجز.

حكم الجمع بين صيام القضاء وأول ستة أيام من شوال بنية واحدة

حكم الجمع بين صيام القضاء وأول ستة أيام من شوال بنية واحدة

ماهو حكم دار الإفتاء المصرية بشان الصيام بنيتن؟

حكم الجمع بين صيام القضاء وأول ستة أيام من شوال بنية واحدة.. نعم، يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض أيضاً؛ فيقضي في شهر شوال ما فاته من شهر رمضان المبارك، حيث يكتفي بكل يوم يقضيه عن صيام يوم من الست من شهر شوال، ويحصل بذلك على الأجرين، ولكن الأكمل والأفضل أن يصوم كلًّا منهما على حدة.

ويجوز أيضاً لدى كثير من الفقهاء اندراج صوم النفل تحت صوم الفرض، وليس العكس؛ أي لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل.

وبناءً عليه: يسمح للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم شهر رمضان في شهر شوال، وبذلك تكون قد اكتفت بصيام قضاء ما فاتها من شهر رمضان عن صيام الأيام الستة، ويحصل لها أيضاً ثوابها؛ لكون هذا الصيام قد وقع في شهر شوال المبارك، وذلك يعد قياسًا على من دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس بنية صلاة الفرض أو سنة راتبة، فيحصل له ثواب ركعتي تحية المسجد؛ وذلك لكون هذه الصلاة التي أداها قبل أن يجلس؛ حيث أوضح العلامة البجيرمي في "حاشيته على شرح المنهج" (1/ 280): [وتحصل بركعتين فأكثر، -أي يحصل فضلها- وإذا كان ذلك فرضًا أو نفلًا آخر، وسواء أنويت معه أم لا؛ لخبر الشيخين: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُم الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ»؛ ولأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس وقد وجدت بذلك] اهـ.

وعلى أننا ننبه أن المراد بحصول الثواب عن الأيام الستة وإنما هو ثواب أصل السُّنَّة فيها بدون الثواب الكامل؛ فقد أوضح الرملي في "نهاية المحتاج" (3/ 208-209): [ولو صام في شوال قضاءً أو نذرًا أو غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء حصل له ثواب تطوعها، كما أفتى أيضاً به الوالد رحمه الله تعالى تبعًا للبارزي والأصفوني والناشري والفقيه علي بن صالح الحضرمي وغيرهم، ولكن لا يحصل له الثواب الكامل المرتَّب على المطلوب] اهـ. وهو أيضاً إتباع شهر رمضان بستة أيام من شهر شوال.

حكم الجمع بين صيام القضاء وأول ستة أيام من شوال بنية واحدة

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