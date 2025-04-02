هل يجوز صيام الست من شوال في أيام متفرقة؟.. الإفتاء تحسم الجدل

صيام الست من شوال.. يحرص المسلمون بعد انتهاء شهر رمضان على مواصلة الطاعات، ومن أبرز النوافل التي يكثر البحث عنها صيام الست من شوال، لما لها من فضل عظيم، حيث ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر".

لكن هل يشترط صيامها متتابعة، أم يجوز تفريقها على أيام الشهر؟ هذا ما يوضحه موقع الموجز في التقرير التالي كافة التفاصيل حول جواز صيام الست من شوال في أيام متفرقة.

صيام الست من شوال

هل يجوز صيام الست من شوال في أيام متفرقة؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أن صيام الست من شوال يبدأ من اليوم الثاني من العيد مباشرةً، استنادًا إلى قول النبي ﷺ: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال فذاك صيام الدهر".

وأوضحت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن الأفضل صيام هذه الأيام متتابعة بدءًا من الثاني من شوال، ولكن يجوز صيامها متفرقة خلال الشهر، ويظل المسلم بذلك مُحققًا للسنة وينال أجرها دون حرج.

صيام الست من شوال

صيام الست من شوال

أكدت دار الإفتاء المصرية أن صيام الست من شوال سنة مستحبة، مستدلة بقول النبي ﷺ: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال فذاك صيام الدهر"، كما جاء في رواية الجماعة ما عدا البخاري والنسائي، وأيضًا بحديث أحمد عن جابر رضي الله عنه، كما أوردت الدار حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: "من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"، رواه ابن ماجه.

وأوضحت أن الحسنة تُضاعف إلى عشر أمثالها، فصيام رمضان يعادل أجر صيام عشرة أشهر، وصيام الست من شوال يُكمل العام، وبالاستمرار على هذه السُّنة كأن المسلم صام الدهر كله، وأشارت الدار إلى أن الأفضل أن تُصام الست متتابعة بدءًا من الثاني من شوال، بعد يوم العيد الذي يحرم فيه الصيام، ومع ذلك يجوز صيامها متفرقة خلال الشهر، وينال المسلم بذلك ثواب السنة دون حرج.

صيام الست من شوال

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