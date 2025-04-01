هل يجوز الصيام بدون نية؟.. دار الإفتاء المصرية ترد

هل يجوز الصيام بدون نية؟.. من المعروف أن النية هي ركن أساسي لا يجوز الاستغناء عنه، سواء في صيام رمضان أو صيام التطوع، فالصيام في الإسلام ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل هو عبادة تقوم على الإخلاص لله، والنية تعتبر جزءًا جوهريًا في قبول هذه العبادة.

هل يجوز الصيام بدون نية

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النية شرط أساسي للصيام

هل يجوز الصيام بدون نية.. في الإسلام، لا يصح الصيام بدون نية، والنية هي العزم القلبي على أداء العبادة لله، وبدونها لا يُقبل الصيام، ويُشترط أن تكون النية في الليل بالنسبة لصيام رمضان، حتى ولو كانت النية لم تُصرح بها لفظيًا، بل تكفي النية في القلب، أما في صيام التطوع، فالنهاية الأكثر قبولًا تكون بأن ينوي المسلم الصيام قبل الزوال، أي قبل الظهر.

وفي رمضان، يُشترط أن تكون النية قبل فجر اليوم، وهذا يشمل جميع أيام الشهر الفضيل، فإذا صام المسلم في نهار رمضان دون نية قبل الفجر، فإن صيامه غير صحيح، أما في صيام التطوع، فيجوز أن ينوِي الشخص الصيام في وقت لاحق من اليوم، لكن يجب أن تكون النية قبل الزوال.

وأوضحت دار الافتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أن النية شرطٌ لصحة الصيام؛ كما في سائر العبادات، ويلزم تعيينها في الصوم الواجب قبل الشروع في الصيام؛ أي: قبل طلوع الفجر، ويكون وقتها في أيِّ جزءٍ مِن الليل؛ مِن غروب الشمس إلى طلوع الفجر؛ لحديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ؛ فَلَا صِيَامَ لَهُ» أخرجه النسائي في السنن.

موعد نية صيام القضاء

وأكدت الافتاء أنه لا يجوز للمسلم أن ينوي صيام قضاء ما عليه من رمضان في صباح اليوم الذي يريد الصيام فيه؛ لأن تعيين النية في صوم القضاء واجبٌ من الليل وقبل الشروع في الصيام بدخول وقت الفجر، ولا يصح تعيينها بعد ذلك، ويتحقق تعيين هذه النية بأن يعتقد أنه يصوم غدًا مِن قضاء ما عليه مِن رمضان، ولا تكفي نية الصوم المطلق.

هل يجوز الصيام بدون نية؟.. هناك استثناءات

في حالة صيام رمضان: إذا بدأ الشخص في الصيام بعد الفجر، فلا يصح صيامه لذلك اليوم.

في حالة صيام التطوع: يمكن للمسلم أن ينوي الصيام حتى قبل الظهر، ما لم يكن قد تناول طعامًا أو شرب قبل ذلك.

النية والتقوى

النية ليست مجرد شرط فني للصيام، بل هي جزء من الإيمان الداخلي والتقوى، وعندما ينوي المسلم الصيام، فإنه يقرن بين الإرادة الشخصية والطاعة لله، وهي فرصة لتطهير القلب ورفع مستوى الروحانية، وتعتبر النية جزءًا من التميز في العبادة، لأنها تعكس الإخلاص لله وحده، بعيدًا عن أي نوع من الرياء أو التفنن في المظاهر.

فالنية شرط لا يُغنى عنه في الصيام، سواء كان في رمضان أو في صيام التطوع، ولا يصح الصيام بدون نية مسبقة، وينبغي على المسلم التأكد من وجود نية صادقة قبل بدء صيامه، وإن النية تعكس قوة الإيمان والإرادة الطيبة في العبادة، مما يجعلها أكثر قبولًا عند الله.

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