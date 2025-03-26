هل وضع النقط في الأنف أو الأذن يؤثر على صحة الصيام؟، لكي يصح الصوم يحذر على الصائم أن يدخل أي شيء إلى جوفه، حيث أن وصول شيء إلى الجوف يكون من مفسدات الصيام، الأمر الذي يجعل الكثير من المسلمين يستفسر عن حكم وضع النقط في الأنف أو الأذن.

لذا يوضح الموجز ما أفتت به دار الإفتاء المصرية في هذه المسألة حول هل وضع النقط في الأنف أو الأذن يؤثر على صحة الصيام؟.

هل وضع النقط في الأنف أو الأذن يؤثر على صحة الصيام؟

هل وضع النقط في الأنف أو الأذن يؤثر على صحة الصيام؟

الإفتاء توضح حكم الشرع في استخدام القطرة في نهار رمضان

هل وضع النقط في الأنف أو الأذن يؤثر على صحة الصيام؟، وقال الدار في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: وضع النقط في الأنف مُفسِد للصوم إذا وصل الدواء إلى الدماغ، فإذا لم يجاوز الخيشوم فلا قضاء فيه.

هل وضع النقط في الأنف أو الأذن يؤثر على صحة الصيام؟، وتابعت دار الإفتاء المصرية في فتواها: وقد اختلف الفقهاء في صحَّة صوم مَن صَبَّ في أذنه شيئًا أثناء الصوم؛ طبقًا لاختلافهم فيما إذا كانت الأذن منفذًا مفتوحًا موصلًا إلى الدماغ أو الحلق أو لا.

وأضافت دار الإفتاء في فتواها: والاختلاف في التصوير والتكييف ينبني عليه اختلافٌ في حكم المسألة؛ فمن اعتبرها منفذًا مفتوحًا موصلًا إلى الدماغ أو الحلق قال بفساد الصوم بالتقطير فيها إذا وصل شيءٌ من ذلك إلى الدماغ أو الحلق، ومن لم يعتبرها كذلك قال بعدم فساد الصوم بالتقطير فيها؛ سواء وجد أثر ذلك في الحلق أو لا.

الإفتاء توضح حكم الشرع استعمال قطرة الأذن أثناء الصيام

وأشارت دار الإفتاء إلى أن استعمال قطرة الأُذُن أثناء الصوم من المسائل المختلف فيها، والمختار للفتوى أنها لا تفطر ما دامت طبلةُ الأذن سليمةً تمنع وصول مكوناتها إلى الحلق مباشرةً، والصوم حينئذٍ صحيحٌ؛ سواء ظَهَرَ أثرُ النقط في الحلق أو لم يَظْهَر، فإن قرر الطبيب أن فيها ثقبًا بحيث يَسمَحُ بوصول تلك المكونات إلى الحلق مباشرةً فإنها حينئذٍ تفطر.

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