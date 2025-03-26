دعاء الفجر اليوم 26 رمضان.. اللهم إني أسألك إيمانا صادقا

دعاء الفجر اليوم ٢٦ رمضان، يعتبر وقت الفجر من الأوقات الطيبة، والساعات المباركة وخاصة في شهر رمضان المبارك، ويستحب الدعاء فيها، ويستعرض الموجز في السطور التالية دعاء الفجر، وهي مجموعة من الأدعية التي يجوز الدعاء بها في الفجر وغيره.

دعاء الفجر

دعاء الفجر اليوم 26 رمضان، يستحب للمسلم أن يكثر من الدعاء إلى الله تعالى، ومن الأدعية الطيبة التي يجوز أن يدعو بها المسلم في دعاءه وقت الفجر أن يقول:

دعاء الفجر اليوم 26 رمضان، - اللهم إني أسألك أن تهب لي رحمة من عندك تهدي بها قلبي ، وتجمع بها أمري ، وتلم بها شعثي ، وترد بها ألفتي، وتحفظ بها غائبي، وتزكي بها عملي، وترفع بها شاهدي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء.

دعاء الفجر

- اللهم إني أسألك إيمانا صادقا، ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتي في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء، اللهم إني أسألك، وإن قصر عملي، وضعف رأيي، وافتقرت إلى رحمتك، فإني أسألك يا قاضي الأمور، ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور، اللهم وما قصر عنه عملي، ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني أسألك إياه، وأرغب إليك فيه، برحمتك يا رب العالمين.

- اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين، ولا مضلين، حربا لأعدائك، وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس، ونعادي بعداوتك من خالفك.

- اللهم ذا الأمر الرشيد ، والحبل الشديد ، أسألك الأمن يوم الوعيد ، والجنة يوم الخلود ، مع المقربين الشهود ، والركع السجود ، الموفين بالعهود ، إنك رحيم ودود ، وأنت تفعل ما تريد ، اللهم ربي وإلهي ، هذا الدعاء وعليك الإجابة ، وهذا الجهد وعليك التكلان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، اللهم اجعل لي نورا في قلبي ، ونورا في قبري ، ونورا في سمعي ، ونورا في بصري ، ونورا في لحمي ، ونورا في دمي ، ونورا في مخي ، ونورا في عظامي ، ونورا في شعري ، ونورا في بشري ، ونورا من بين يدي ، ونورا من خلفي ، ونورا ، عن يميني ، ونورا ، عن شمالي ، ونورا من فوقي ، ونورا من تحتي ، اللهم زدني نورا ، وأعطني نورا ، واجعل لي نورا.

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