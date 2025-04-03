حكم صيام يوم الجمعة منفردا لقضاء يوم من رمضان.. الإفتاء توضح

حكم صيام يوم الجمعة منفردا.. يُعد من المسائل التي أثارت تساؤلات بين المسلمين، خاصة عند قضاء يوم فائت من رمضان.

وبناءً على ذلك ارتفعت معدلات البحث حول حكم صيام يوم الجمعة منفردا، إذ وردت أحاديث نبوية تنهى عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام دون أن يسبقه أو يتبعه يوم آخر، إلا أن العلماء استثنوا بعض الحالات، مثل قضاء الصيام الواجب.

حكم صيام يوم الجمعة منفردا

الموجز ينقل لكم رد الإفتاء حول حكم صيام يوم الجمعة منفردا، فقد أوضح أهل العلم أن صيام يوم الجمعة منفردًا لقضاء يوم من رمضان جائز ولا حرج فيه، لأنه صيام واجب وليس تطوعًا، إذ إن الأصل في قضاء رمضان أن يكون في أي يوم دون تقييد بيوم معين، ومع ذلك، يُستحب أن يُصام يوم قبله أو بعده لمن استطاع، خروجًا من الخلاف وتحقيقًا للسنة النبوية.

ويُفضل للمسلم الذي عليه قضاء أن يسارع في أدائه دون تأخير، مستندًا إلى قول الله تعالى: "فعدة من أيام أخر" (البقرة: 184)، مما يتيح له حرية اختيار الأيام المناسبة للصيام، ومع ذلك، يبقى الحرص على اتباع السنة في تجنب صيام الجمعة منفردًا مستحبًا إذا لم يكن هناك ضرورة أو التزام شرعي بالصيام في ذلك اليوم.

حكم صيام يوم الجمعة منفردا.. وفي هذا السياق، طرحت إحدى السيدات سؤالًا على دار الإفتاء المصرية تستفسر فيه عن حكم صيام يوم الجمعة منفردًا لقضاء ما فاتها من أيام رمضان.

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، لافتًا إلى أن قضاء رمضان، وصيام النذر، والكفارات، يجوز في أي وقت من السنة، باستثناء خمسة أيام محددة، وهي يومي عيد الفطر وعيد الأضحى، بالإضافة إلى أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة).

ونوه بأنه لا مانع شرعي من صيام يوم الجمعة منفردًا بنية قضاء رمضان أو لأي غرض شرعي آخر كالكفارة أو النذر.

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