موعد أذان المغرب اليوم.. يعد من أكثر المواعيد التي يحرص المسلمون على متابعتها يوميًا، كونه يرتبط بانتهاء وقت الصيام خلال شهر رمضان وأداء صلاة المغرب في باقي أيام السنة.

ويختلف توقيت موعد أذان المغرب اليوم من يوم لآخر وفقًا لحركة الشمس، حيث يتقدم أو يتأخر بضع دقائق يوميًا حسب الموقع الجغرافي لكل مدينة.

موعد أذان المغرب اليوم

الموجز يعرض لكم موعد أذان المغرب اليوم، حيث يكتسب أهمية خاصة في حياة المسلمين، إذ يمثل لحظة تجمع العائلات على مائدة الإفطار خلال رمضان، كما أنه أحد الأوقات الخمسة التي تحدد مواعيد الصلاة اليومية.

ويعتمد المسلمون على التقويم الهجري والمواقيت الشرعية لمعرفة موعد أذان المغرب اليوم، سواء عبر التطبيقات الإلكترونية أو الإذاعة والتلفزيون.

وتحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة، على إتاحة جدول مواقيت ومواعيد الصلاة في مصر، للمواطنين للتعرف على مواعيد كل فريضة من الفرائض الخمسة طوال اليوم، كما يحرص الكثيرون على معرفة موعد أذان المغرب بدقة، سواء لتنظيم أوقات عبادتهم أو لتنسيق مواعيدهم اليومية وفقًا له، خاصة في المناسبات الدينية.

وإليكم موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء ومواقيت الصلاة بمختلف المحافظات وهي كالتالي:

موعد أذان المغرب اليوم ومواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:15 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 30: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:14 م

موعد صلاة العشاء 7:33 م

موعد أذان المغرب اليوم ومواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:18 ص

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 3:36 م

موعد صلاة المغرب 6:21 م

موعد صلاة العشاء 7:40 م

موعد أذان المغرب اليوم

موعد أذان المغرب اليوم وومواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:10 ص

وقت صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 3:27 م

وقت صلاة المغرب 6:11 م

وقت صلاة العشاء 7:30 م

موعد أذان المغرب اليوم وومواقيت الصلاة فى دمياط

وقت صلاة الفجر 4:10 ص

وقت صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 3:29 م

وقت صلاة المغرب 6:13 م

وقت صلاة العشاء 7:33 م

موعد أذان المغرب اليوم ومواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:16 ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 20: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:07 م

موعد صلاة العشاء 7:19 م

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