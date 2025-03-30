موعد أذان المغرب اليوم الأحد الموافق 30 مارس.. حيث ترتفع نسبة البحث في هذه الأيام المباركة عبر محرك البحث «جوجل» عن مواقيت الصلاة وخاصة موعد أذان المغرب، وعدد ساعات الصيام، حيث يهتم مواطنو جمهورية مصر العربية بمعرفة موعد الأذان ومواقيت الصلاة، وذلك بالإضافة إلى وقت الشروق وتحديداً اليوم الأحد الموافق يوم 30 رمضان 1446 هـ، والموافق 30 مارس 2025.

موعد أذان المغرب اليوم 30 رمضان ومواقيت الصلاة 2025

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، ولذلك يعرض لكم موقع الموجز فيما يلي موعد أذان المغرب اليوم الأحد.

موعد أذان المغرب اليوم 30 رمضان ومواقيت الصلاة 2025

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الأحد في القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:23 ص

موعد الشروق: 5:50 ص

موعد أذان ‎الظهر: 12:00 م

موعد أذان العصر: 3:30م

موعد أذان ‎المغرب: 6:11 م

موعد أذان ‎العشاء: 7:29 م

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الأحد في الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:26 ص

موعد الشروق: 5:55 ص

‎ موعد أذان الظهر: 12:05 م

موعد أذان ‎العصر: 3:36 م

موعد أذان المغرب: 6:16 م

موعد أذان العشاء: 7:35 م

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الأحد في أسوان

موعد أذان الفجر: 4:23 ص

موعد الشروق: 5:45 ص

موعد أذان ‎الظهر: 11:54 ص

موعد أذان العصر: 3:21 م

موعد أذان ‎المغرب: 6:02 م

موعد أذان العشاء: 7:16 م

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الأحد في مطروح

موعد أذان الفجر: 4:37 ص

موعد الشروق: 6:06 ص

موعد أذان الظهر: 12:16 م

موعد أذان ‎العصر: 3:47 م

موعد أذان المغرب: 6:27 م

موعد أذان ‎العشاء: 7:46 م

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الأحد في شرم الشيخ

موعد أذان الفجر 4:13 ص

موعد الشروق: 5:39 ص

موعد أذان الظهر 11:48 ص

موعد أذان العصر 3:17 م

موعد أذان المغرب 5:58 م

موعد أذان العشاء 7:14 م

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الأحد في الغردقة

موعد أذان الفجر 4:16 ص

‎موعد الشروق: 5:41 ص

موعد أذان الظهر 11:50 ص

موعد أذان العصر3:19 م

موعد أذان المغرب 6:00 م

موعد أذان العشاء 7:15 م

موعد أذان المغرب اليوم 30 رمضان ومواقيت الصلاة 2025

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