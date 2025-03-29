موعد أذان المغرب اليوم 29 رمضان ومواقيت الصلاة في المحافظات

موعد أذان المغرب اليوم.. يحرص المسلمون يوميًا على معرفة موعد أذان المغرب، خاصة في الأيام التي تكثر فيها العبادات مثل شهر رمضان والأيام المباركة.

ويعد موعد أذان المغرب اليوم هو الموعد الذي يفطر عنده الصائمون، وهو أحد الأوقات الخمسة للصلاة التي تحدد وفق الحسابات الفلكية الرسمية.

موعد أذان المغرب اليوم

وتحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة، على إتاحة جدول مواقيت ومواعيد الصلاة في المحافظات للمواطنين للتعرف على مواعيد كل فريضة من الفرائض الخمسة طوال اليوم.

وفي هذا التقرير، الموجز يستعرض موعد أذان المغرب اليوم وفقًا للتوقيت المحلي للمدن المختلفة، مع التأكيد على أهمية متابعة المصادر الرسمية مثل هيئة المساحة المصرية أو التطبيقات الموثوقة لمواقيت الصلاة.

موعد أذان المغرب اليوم 29 رمضان ومواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:20 ص

موعد أذان الظهر: 12:00 م

موعد أذان العصر: 3:30 م

موعد أذان المغرب: 6:12 م

موعد أذان العشاء: 7:30 م

موعد أذان المغرب اليوم 29 رمضان ومواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:24 ص

موعد أذان الظهر: 12:5 م

موعد أذان العصر: 3:36 م

موعد أذان المغرب: 6:18 م

موعد أذان العشاء: 7:37 م

موعد أذان المغرب اليوم 29 رمضان ومواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

موعد أذان الفجر: 4:21 ص

موعد أذان الظهر: 11:53 ص

موعد أذان العصر: 3:20 م

موعد أذان المغرب: 6:3 م

موعد أذان العشاء: 7:17 م

موعد أذان المغرب اليوم 29 رمضان ومواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

موعد أذان الفجر: 4:15 ص

موعد أذان الظهر: 11:56 ص

موعد أذان العصر: 3:27 م

موعد أذان المغرب: 6:8 م

موعد أذان العشاء: 7:27 م

موعد أذان المغرب اليوم 29 رمضان ومواقيت الصلاة اليوم بتوقيت السويس

موعد أذان الفجر: 4:15 ص

موعد أذان الظهر: 11:55 ص

موعد أذان العصر: 3:25 م

موعد أذان المغرب: 6:07 م

موعد أذان العشاء: 7:25 م

موعد أذان المغرب اليوم 29 رمضان ومواقيت الصلاة اليوم بتوقيت قنا

موعد أذان الفجر: 4:19 ص

موعد أذان الظهر: 11:54 م

موعد أذان العصر: 3:36 م

موعد أذان المغرب: 6:18 م

موعد أذان العشاء: 7:37 م

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