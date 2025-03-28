موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الجمعة اليوم الثامن والعشرين من رمضان

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة الموافق 28 مارس.. حيث يرتفع البحث في هذه الأيام المباركة عبر محرك البحث «جوجل» عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب، وعدد ساعات الصيام، حيث يهتم مواطنو جمهورية مصر العربية بمعرفة موعد الأذان ومواقيت الصلاة، وبالإضافة إلى وقت أذان المغرب تحديداً اليوم الجمعة الموافق يوم 26 رمضان 1446 هـ، والموافق 25 مارس 2025، وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، ولذلك يعرض لكم موقع الموجز فيما يلي موعد أذان المغرب اليوم.

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة في محافظات مصر

أدعية الصائم في المغرب

- ومن السنن المؤكدة في شهر رمضان المبارك أن يردد الصائم دعاءً حين إفطاره، ومن الأدعية التي جاءت في السنة النبوية وقت الإفطار، قال النبي ﷺ: «ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله» (رواه أبو داود)، وكذلك من الممكن أن يقول الصائم: «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي» (رواه ابن ماجه).

- كما جاء عن النبي ﷺ دعاء آخر وهو: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت» (رواه أبو داود).

- اللهم أسألك أن تجعل عملنا مقبولًا، وصيامنا مرفوعًا، ودعاءنا مسموعًا، وأن تغفر لنا وتجعل قلوبنا لك ساجدة في خشوع.

- اللهم اكشف غمّتنا وفرج كرّبتنا وأغث لهفتنا وأحفظنا من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر وعذاب القبر.

- اللهم أنت القريب وأنت الحبيب المجيب الذي تعلم ما نريد، ربي ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا.

- اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت.

- اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي.

- اللهم اجعل سعينا فيه مشكورًا، وذنبي مغفورًا، وعملي مقبولًا، وعيبي مستورًا.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الجمعة

الفجر: 4:42

الظهر: 12:05

العصر: 3:28

المغرب: 6:01

العشاء: 7:19

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الجمعة

الفجر: 4:46

الظهر: 12:10

العصر: 3:33

المغرب: 6:06

العشاء: 7:24

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الجمعة

الفجر: 4:38

الظهر: 12:01

العصر: 3:24

المغرب: 5:57

العشاء: 7:15

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في أسوان اليوم الجمعة

الفجر: 4:38

الظهر: 11:58

العصر: 3:22

المغرب: 5:56

العشاء: 7:09

مواقيت الصلاة اليوم في كافة الأنحاء المختلفة

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